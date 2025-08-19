Sócrates y la escuela dominicana

La Apología de Sócrates es una joya de la filosofía antigua, donde Platón en el 399 a.C., buscó iluminar la vida de los ciudadanos de Grecia. Es oportuno recordarla al inicio del Año Escolar 2025, cuando el ministro de Educación, Lic. Luis Miguel De Camps, ha hecho realidad un grito desesperado de muchos sectores que pedían visibilizar en el Curriculum, el contenido de moral y cívica.

La figura de Sócrates, nos ofrece una brújula de moral para navegar en un nuevo contexto socioeducativo que debe orientar, desde la base de lo que no debe cambiar en una sociedad, sin importar los nuevos tiempos.

Platón coloca a Sócrates en un tribunal ante 556 ciudadanos atenienses (dikastas) y elabora un discurso de defensa, que se convierte en una apología para la ética ciudadana, frente a la acusación de corromper la juventud y ser irreverente ante los dioses de la polis. El acusado no se defiende con retórica, sino con la verdad, al afirmar que su misión es despertar la conciencia crítica de los ciudadanos, ayudándoles a examinar sus vidas y sus valores, porque la democracia puede llegar a condenar a (Sócrates) un hombre inocente; por eso, dirá: “Una vida sin examen no es viva”.

Es necesario que maestros y estudiantes dominicanos cultiven el pensamiento crítico, la reflexión ética y el diálogo como herramienta para la formación ciudadana. Sócrates nos enseña que la Moral no debe estar fundamentada solamente en las normas ciudadanas, sino también en la formación de los ciudadanos, para enseñarlos a pensar y que el respeto inicie desde la conciencia, más que desde disposiciones dictadas por la obediencia. El semáforo estará rojo, con o sin cámaras o DIGESETT que lo vigilen. Se pierde más cruzando la luz en rojo, que esperando el color verde por unos pocos segundos. La educación ha de estar orientada a desarrollar el pensamiento crítico, el respeto a las normas y distinguir lo correcto de lo incorrecto.

Sócrates repite: “No es mi intención agradarles, sino decirles la verdad”, ser fiel a su conciencia. Y también: “Mientras respire y tenga fuerzas, no dejaré de filosofar, de exhortarles y de hacerles ver la verdad”.

Junto a las ciencias, la Moral Cívica y la Ética Ciudadana, han de formar a nuestros estudiantes para ejercer con valentía la capacidad de denunciar injusticias, defender principios, actuar con coherencia, decir la verdad, defender la libertad y promover la justicia. Otra analogía está en el rol de los padres y tutores que, como Sócrates, han de ser aliados y cómplices del despertar ético de sus hijos, incentivándoles a ser serios en sus deberes escolares (a propósito de la IA) y apoyando a los maestros en la riguridad científica y la disciplina. La escuela no es ajena al hogar, es su aliada natural. Donde los maestros enseñan valores en teoría, los padres están llamados a cultivarlos con el ejemplo cotidiano. Los maestros son compañeros en la noble tarea de educar, guías que enriquecen lo que la familia inicia. Así entran en juego Sócrates y el MINERD, con el deber cumplido, desde sus regionales, distritos y centros educativos. La dirección de Curriculum consultó y se preguntó a sí misma: ¿Qué modelo de ciudadano queremos formar? Su misión es de alto nivel. La formación no solo debe transmitir contenidos de vanguardia, debe formar conciencia. Sócrates nos recuerda que el verdadero maestro no impone, pregunta; no adoctrina, despierta conciencia y forma el ciudadano de mañana.

La Apología de Sócrates no es solo un texto antiguo, es un proyecto de Nación, una llamada urgente a vivir con integridad, a educar con propósito, a formar ciudadanos capaces de pensar y actuar por sí mismos.

Sócrates y la escuela dominicana se dan la mano haciendo de la enseñanza una apología viva de la verdad, de la virtud, del trabajo fuerte, de la dedicación sin excusas y del compromiso por un mundo mejor, que haga de la ética no solo una materia en el curriculum, sino conducta correcta encarnada, que se hace efectiva en cada oficina pública o privada: del ingeniero, arquitecto o abogado; en cada consultorio médico, en cada industria, en cada fábrica, en cada ciudad, en cada balanza de colmado, en cada cepillo de ofrendas de una iglesia, en el aula de la escuela y de la universidad, en cada hogar dominicano, en cada tribunal, porque como dice el mismo Sócrates: “El juez no está sentado en su silla para complacer violando la ley, sino para hacer justicia obedeciéndola” y, todo ello, se forja en la familia y la escuela.