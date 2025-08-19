Herencia que debemos proteger

Felicito la regrabación de nuestro Himno Nacional, símbolo sagrado de la Patria y herencia de Duarte, Sánchez y Mella. Escuchar sus notas, con la solemnidad que merece, nos invita a renovar el amor a la República Dominicana y a reafirmar el compromiso de defender sus valores.

Sin embargo, no podemos olvidar que recientemente este símbolo fue alterado de manera irrespetuosa por una activista lesbiana. Ese acto, que constituye una profanación de nuestra identidad nacional, parece haber quedado en silencio. Callar sería permitir que se repitan nuevas ofensas.

Defender el Himno no es intolerancia, es amor a lo nuestro. Respetarlo es honrar nuestra Patria y mantener viva nuestra identidad. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.