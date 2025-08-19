El bautizo de tu hija abanica las brasas de tu bautismo

Acampábamos en El Tetero. De noche había llovido bastante. Tempranito, les pedía a los guías: -junten candela, preparen el desayuno-. Uno de los guías me indicó: -Padre, ahí mismo hay fuego-. Con un pedazo de cartón abanicó repetidas veces el sitio donde había ardido la hoguera, ¡y brotaron varias llamas!

El bautismo de esa criatura especial abanica las brasas de tu propio bautismo. Inició, como todo en la Iglesia, “en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. Por poca fe que tengamos, sabemos que bautizamos en nombre de Dios. Te recibieron en la comunidad trazando una crucecita en tu frente, pues en la cruz murió Jesús. Luego les preguntaron a tus padres: -¿qué piden a la Iglesia?- “El bautismo” y les recordaron la obligación de ayudarte a crecer en la fe.

A continuación, se proclamó la Palabra. Ella nos revela al Señor y es poder de salvación (Romanos 1,16). Predicando, el ministro explicó que “bautizar” significa sumergir. Después, toda la comunidad oró.

A seguidas, el ministro te ungió en el pecho con el aceite de los que van camino del bautismo (catecúmenos). Al ungirte, oró para que el Señor te librara de las insidias del mal.

Vino luego la bendición del agua, signo de limpieza, de vida nueva, recuerdo del éxodo de Israel, cruzando el mar Rojo, dejando atrás la esclavitud para caminar el desierto de la libertad. El agua le permitiría a la Iglesia sumergirte en la muerte y la resurrección de Jesús.

Entonces toda la asamblea en tu nombre renunció a la maldad y expresó su fe en Dios.

Una vez más les preguntaron a tus padres: ¿quieren que sea bautizado en la fe que acabamos de profesar? En brazos de tu madrina, el agua cubrió tu cabeza significando tu unión con Cristo para morir al pecado y del agua renaciste junto a Cristo resucitado.

Ungiéndote con aceite proclamaron que junto a Cristo eres sacerdote, profeta y rey. Con la vestidura blanca representaron tu dignad de cristiano y tu padrino trajo una vela encendida a tu familia, la luz de la fe que ya alumbraba tu vida.

Al rezar el Padre Nuestro anunciaron que tú algún día recibirías la Eucaristía.

Abanica tu bautismo, las brasas del Espíritu siempre arden.