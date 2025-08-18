Ver más allá de lo visto y sus consecuencias

Con frecuencia pensamos que aquello que vemos es solo la impresión de las cosas en nuestro cerebro o, en sentido más general y abstracto, en nuestra mente, y esto es, posiblemente, por el desconocimiento que tenemos de lo compleja que es la conducta de ver en los seres humanos.

Ver no implica, necesariamente, algo visto. Podemos ver aún en ausencia del objeto visto. La conducta de ver es un fenómeno complejo en que entran en juego por lo menos dos grandes procesos: a) el de la información sensorial captada; b) las expectativas preexistentes “en nuestra mente” sobre el objeto visto o aquello por ver.

De ahí que, podemos ver, aún en ausencia del objeto visto. Esta realidad tiene múltiples manifestaciones y explicaciones desde el reconocimiento de la permanencia del objeto aún no sea visto; o la agnosia visual, cuando la persona no puede reconocer el objeto a través de la vista, aun su visión no esté dañada, entre otras.

Dentro de este último caso, puede ocurrir que el reconocimiento de caras u objetos comunes puede estar afectado, situación ésta conocida como prosopagnosia (ceguera facial) o la dificultad de reconocer rostros que son familiares, incluso, el suyo propio. Su origen puede ser congénito, pero también provocado por algún accidente cerebral.

Oliver Sacks escribió un libro cuyo título hace alusión a uno de sus pacientes solo por el doctor P., “El hombre que confundió a su mujer con un sombrero”. No me imagino levantarme en la mañana, verme en el espejo y preguntarme y ése, ¿quién es? Espero que, a ti, quien me estás leyendo, esto no te haya ocurrido.

El cerebro no es un simple órgano complejo que recibe de manera pasiva información que almacena.ARCHIVO/LD

El cerebro no es un simple órgano complejo que recibe de manera pasiva información que almacena y luego hace uso de ella, como tampoco un controlador y regulador de funciones vitales, si no que al través de las funciones cognitivas interpreta activamente cuanto ocurre en el entorno generando expectativas de qué experimentar y qué hacer.

Como se ha de comprender, este proceso cerebral de anticipación funciona con características y consecuencias distintas para una persona “considerada normal”, como para aquella que tenga alguna patología de su personalidad y que altera los procesos de predicción y adaptación frente a la información sensorial.

Oliver Sacks en otro de sus libros titulado precisamente “Alucinaciones”, señala que “muchas culturas consideran que las alucinaciones, al igual que los sueños, son un estado de conciencia especial y privilegiado: un estado que se persigue a través de las prácticas espirituales, la meditación, las drogas o la soledad”.

Sacks plantea que éste fenómeno tan inmenso y fascinante, en el caso de las personas que padecen esquizofrenia, sus alucinaciones “no se pueden disociar de la vida interior, a menudo profundamente alterada, ni de las circunstancias vitales de quienes padecen esta enfermedad”.

Se sabe, incluso, que la privación de la luz y la soledad pueden estimular lo que algunos llaman “el ojo interior”, produciendo sueños, imaginaciones vívidas o alucinaciones. Es un fenómeno muy común en personas confinadas en celdas sin luz, sea o no de manera voluntaria: presos como monjes o yoginis (practicantes del yoga).

En el caso de una persona con diagnóstico de esquizofrenia sus alucinaciones son reales para él, y pueden ser muy perturbadoras incluso, aunque carezcan de dichas características y hasta sentido, para quienes le rodean. Al final de cuentas, es él quien las experimenta y él quien se ve interpelado a actuar como consecuencia.

Por la complejidad del tema y ante los casos que se vienen ventilando en la justicia en que involucran personas con dicho trastorno, las autoridades de salud pública tienen la obligación de “mirar más allá”, sobre todo si la prevalencia de dicho trastorno en la población es tan relevante como se ha sido planteado por algunos especialistas.

Definitivamente, la política de salud mental debería ser un tema de importancia y no solo con respecto a la atención y seguimiento de quienes puedan tener un trastorno, sino también para toda la población, desarrollando programas que fomenten el bienestar psicológico y la salud integral.

El autor es Profesor Titular y Coordinador del Centro de Atención Psicosocial INTEC