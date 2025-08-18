Qué significa el proceso administrativo y las denegaciones 221(g)

Cuando se le informa a un solicitante de visas de inmigrante que su caso está en “proceso administrativo”, significa que el oficial consular necesita más tiempo para revisar el caso después de la entrevista de visa. El solicitante será notificado si su caso requiere este proceso. El trámite puede tomar varias semanas o más. Nuestra oficina se comunicará con el solicitante y/o el peticionario si necesita información adicional y también cuando el proceso concluya.

Por otro lado, una denegación 221(g) ocurre cuando una solicitud de visa es rechazada temporalmente bajo la sección 221(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Esto significa que el oficial consular necesita más información o documentos, ya sea del solicitante o del peticionario, antes de tomar una decisión final.