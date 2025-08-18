Encuentro histórico Trump -Putin

El Presidente EU Donald Trump hizo historia al reunirse en Alaska con el Pte. de Rusia Vladimir Putin en procura de lograr terminar la guerra entre Rusia -Ucrania, que aparte de costar cientos de miles de muertos de ambas partes, ha tenido repercusiones económicas y geopolíticas de gran trascendencia a escala planetaria .

El gobierno de Estados Unidos ha dejado claro que no puede seguir financiando a Ucrania para prolongar la guerra; la Unión Europea tampoco puede prolongar de manera indefinida una guerra imposible de ganarle a Rusia en el campo de batalla.

La realidad es que la estrategia del gobierno de Biden y las potencias aliadas de Europa de aislar la economía rusa fracasó y logró en los hechos, una unidad sin precedentes entre Rusia y China, la otra gran superpotencia económica. Ha sido China la gran beneficiada del conflicto de occidente con Rusia, el país cuyo extenso territorio tiene la mayor riqueza de recursos naturales del planeta, que además es una de las mayores superpotencias nucleares del mundo.

El Pte. Trump es un hombre práctico y está velando ante todo por los intereses estratégicos de su país, Estados Unidos. No cree para nada en la retórica de Zelensky de que Putin es un “Hitler moderno” que quiere expandir su poder por toda Europa y el mundo.

El Pte. Trump ha hecho muy bien en mejorar las relaciones EU -Rusia. Hoy el mundo es más seguro cuando los hombres que tienen los maletines nucleares más poderosos se estrechan la mano y son amigos personales.

Estoy convencido de que a pesar de los grandes esfuerzos del Pte. Trump, Zelensky hará todo lo posible por evitar que la guerra termine. Creo ésto porque al terminar la guerra vendría la obligación por parte del Presidente de Ucrania de rendir cuentas a su pueblo sobre el manejo que ha dado a cientos de miles de millones de dólares y euros que recibió con obligación de pagar en el futuro con la riqueza de Ucrania. Zelensky no querrá que ese momento llegue nunca por razones personales.

La Paz sólo se firmará si es impuesta por las potencias europeas, OTAN y El Pte. Trump. Si no se firma y el desenlace es el que diga el campo de batalla, Rusia obtendrá mucho más territorio de lo que hoy ocupa y la derrota de Ucrania podría ser humillante, lo que tampoco conviene a la OTAN ni a Estados Unidos.

Lo informado tanto por Trump como por Putin, es que en la reunión se avanzó mucho. Aguardemos esperanzados que se pueda firmar la paz, termine la pérdida de vidas humanas y el mundo se aleje de la posibilidad de una tercera guerra mundial.