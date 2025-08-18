Richard Nixon eliminó el oro como reserva monetaria, creó el petrodólar, aliado con los árabes, después se alió a China contra Rusia. Desde 1971, vivíamos la estabilidad de Nixon, pero en el 2022, Joe Biden destruyó el petrodólar, reunificando a China con Rusia, nos aisló entre dos poderosos enemigos. El presidente Donald Trump intenta romper el aislamiento, aliándose al presidente de Rusia, Vladimir Putin.

China, Rusia y Estados Unidos, las tres principales potencias económicas y militares, tienen como enemigo común al imperio británico. La alianza de Nixon con Mao Tse Tung funcionó. Una alianza entre Trump y Putin, “traicionaría” al Complejo Militar Industrial, y el control británico sobre las finanzas estadounidenses, no “traicionará” a la nación.

Ahora Trump no quiere “cese al fuego”, para vender más armas y seguir guerreando, quiere “terminar la guerra” y la venta armamentista.

Armamentistas estadounidenses y europeos están furiosos.