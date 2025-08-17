Trump, Putin y las proclamas clave por la paz en Ucrania

Antes de abordar este espinoso tema, declaremos aversión y rechazo a toda guerra.

Condenemos la matanza de personas, que tanta gente muera a causa de esa irracional violencia con la cual se constituye y sobre la cual descansa el poder, desde la prehistoria. Sobre esto, releer a Maquiavelo y a Baruch Spinoza.

Anteayer viernes 15 de agosto del año 2025 ocurrió el esperado encuentro del presidente de los Estados Unidos Donald Trump con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Tal evento se vislumbró posible desde la llegada a la Casa Blanca del actual presidente republicano, un asertivo hombre de negocios, firme de carácter y, por sobre todas las cosas, nacionalista a carta cabal. Inteligente, sagaz y altamente estratégico, desempeña los roles de su cargo al pie de la letra de su libreto, sin la mínima disrupción, siendo un profesor viviente para todo político y estudioso de la Política.

Su contraparte, el ruso Vladimir Putin, lo emula en muchos aspectos y quizás por eso se entienden tan bien. Ha dedicado su vida al Estado, a gobernar, desde funciones diversas. Como el estadounidense, tiene objetivos claros para su Rusia, a favor de cuyos logros trabaja dedicado e incansable. Hoy esa nación exhibe el resultado de lo que proclamó como objetivo al buscar la presidencia en el año 2000: reconstruir, para el año 2014, el poder militar ruso. Las evidencias actuales, que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no haya logrado expandirse más allá de las fronteras rusas fijadas en 1994, son la mejor prueba de que el poderío militar y la calidad de potencia nuclear de Rusia lo han dificultado.

Aunque establecida a propósito de la paz en Ucrania, en la mesa del pasado viernes se trataron temas —no revelados— del exclusivo interés ruso-estadounidense, del futuro de sus relaciones. Lo de Ucrania parece haber sido un componente tangencialmente vinculante a los Estados Unidos. Escoger a Alaska para llevarlo a cabo, comunicó el indudable simbolismo de los negocios. Rusia vendió Alaska a los Estados Unidos en 1866. La administración Trump se mostró claramente no dispuesta a perder —por Ucrania— las oportunidades y significado que para los Estados Unidos representa Rusia.

La integración de las comisiones de acompañaron a los dos presidentes confirma el enfoque bilateral transaccional del encuentro. El presidente Trump se hizo acompañar por una comisión de 16 personas, entre las que destacaron: el secretario de Estado, Marco Rubio; Howard Lutnick, secretario de Comercio; John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia; y Scott Bessent, secretario del Tesoro.

Al presidente Putin lo acompaño una amplia comisión en la cual fueron destacados el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov; Yuri Ushakov, exembajador de la Federación de Rusia en Estados Unidos y asesor del presidente para Asuntos Internacionales; el ministro de Defensa, Andréi Belúsov; el ministro de Finanzas, Antón Siluanov, y el representante especial de la Presidencia rusa para la cooperación económica con países extranjeros, Kiril Dmítriev.

Esta visión de una política exterior económica, comercial y geopolíticamente pragmática es la continuidad fortalecida de la coyuntura que durante su primer mandato imprimió el Presidente Trump (2017-21) al gobierno: bajo las doctrinas del interés y seguridad nacionales, del destino manifiesto, enfoca las relaciones internacionales y la reciprocidad como fuentes principales para lograr las tareas hoy apremiante para ese país: reducir el reiterado déficit comercial, aumentar la productividad interna para robustecer la gendarmería mundial. Sus herramientas preferentes son la diplomacia orientada hacia la inversión, el comercio y las iniciativas económicas en beneficio propio.

Es el paquete que define la vía predilecta declarada del actual gobierno estadounidense. Preferencia que no renuncia a mostrar y usar la fuerza, como se hizo patente con los bombardeos contra los hutíes en Yemen (del 15 de marzo al 06 de mayo, 2025) y contra las plantas en vías de producir energía nuclear en Irán (22 junio), además de la importante movilización de tropas y recursos marítimos y aéreos para proteger a Israel, el reforzamiento de sus bases y estructuras militares en oriente y el despliegue de fuerzas en América Latina (4 mil infantes de marina,14 de agosto), además de otras.

El modelo de gestión del presidente Trump reclama la exclusividad del uso del poder y el establecimiento del orden mundial e internos derivados de su condición global predominante y hegemónica.

Sin conflictos territoriales, económicos y comerciales con Rusia, la competencia geopolítica entre estas dos naciones se limita a lo militar. En esta esfera, paradójicamente, sostienen y han sostenido desde los días de la fenecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), alianzas y acuerdos de contención mutua, incluso colaboración militar. En casos de amenazas graves contra los Estados Unidos como las derivadas del 11 de septiembre del 2001, Rusia actuó como facilitador y hasta puede decirse que peleó la guerra estadounidense contra las fuerzas yihadistas de AlQaeda en Afganistán. Hoy, a través de la NASA y de Roscosmos, mantienen vigente el acuerdo de cooperación en la Estación Espacial Internacional (EEI) hasta el 2028, aunque planean retirarla en el 2030, una superestructura de múltiples funciones, incluyendo la vigilancia global. En el encuentro, Rusia propuso conversaciones sobre el control nuclear, tema sensible a ambos. Recordemos que el presidente Trump, ante el conflicto Israel-Irán, declaró que Rusia lo ayudaría con Irán.

En términos económicos, sin embargo, son naciones muy desiguales. En 2024 cada ruso produjo 4.76 veces menos que cada estadounidense. El PIB de los Estados Unidos del mismo año fue 12.51 veces superior al ruso y este, frente al de la Unión Europea, fue 7.99 veces menor. El PIB ruso es menos de la mitad del alemán.

Rusia no es una gran potencia económica. En otras palabras: su economía es muy similar a la de los países del tercer mundo, diferenciada por su grandísimo componente militar-tecnológico no orientado a la producción de bienes para la exportación ni para el consumo interno, excepto petróleo, gas natural y armamentos de alto calibre. En términos poblacionales, Estados Unidos es 1.26 veces más poblado que Rusia y, en lo militar, gastó +4.88 veces más que Rusia en el 2024.

Ante los conflictos crecientes en Asia y el Medio Oriente, Rusia adquiere importancia estratégica capital para los Estados Unidos que pocos en Europa están en capacidad de emular.

Esas y otras son las razones por las cuales Putin y Trump buscan normalizar las relaciones ruso-estadounidenses. Y, de paso, ver si pueden traer a “juicio” al gobierno ucraniano, comprometiéndolo a la paz.

Lo que en Ucrania se presenta como una guerra de defensa de la soberanía nacional, desde el punto de vista ruso es una “guerra indirecta” contra la OTAN a la cual el presidente de Ucrania se prestó, seducido por las promesas de naciones con fuerte pasado colonialista. Pretendiendo “comer los caramelos” a Rusia, convirtiéndose —“sin pasar por go”— en una fuerza de choque en los conflictos entre el occidente y el oriente europeos.

Como obviamente Trump desea incrementar el comercio mundial que contribuya a la hegemonía global estadounidense, las guerras nacionalistas no son su prioridad. Donde quiera que hayan querido surgir, las ha detenido, de golpe. A cambio, también quiere el premio Nobel de la paz. De aquí que haya intervenido en el conflicto ruso-ucraniano —que no es su guerra, según declaró— para cobrar por adelantado, antes del desenlace, lo que entiende que Ucrania debía a USA por los equipos y las ayudas otorgados.

No tenemos algo contra las autoridades ucranianas, cuyo error mayúsculo es haber pretendido ser gallitos de pelea sin fuerzas ostensibles propias. Ignoramos las causas o razones por las cuales se han negado a escuchar lo que Trump les ha sugerido desde que regresó a la Casa Blanca: Negocie con Putin, señor. Anteayer lo reiteró, argumentando que al presidente de los Estados Unidos no le corresponde decidir un acuerdo en esa guerra. Ucrania debe entender que Estados Unidos ya cobró su beneficio, a perpetuidad. Resulte lo que resulte, tiene el poder para cobrarlo. Cuando quiera. Y que Trump le advirtió que de seguir guerreando contra Rusia se quedaría sin país. ¿Acaso lo escucharon? Es lo que ha estado ocurriendo desde febrero. En este conflicto, las naciones de Europa ven una oportunidad de “quemar” su arsenal militar obsoleto a cambio de pagos en especie, como porciones de Ucrania... Todo el mundo tras el pastel. Por eso Rusia ha sido reacia a aceptar la intermediación o participación de Europa, a quienes parece atribuir conflicto de intereses.

Pero las autoridades ucranianas no se quieren dar por vencidas, aunque hace rato hayan sido y estén derrotadas, como les advirtió el presidente Trump. Incluso en una modalidad de guerra en la cual Rusia no ha mostrado toda la capacidad destructiva de sus armamentos, como algunos en Europa esperaban que hiciera. Si se desea analizar esta afirmación basados en evidencia, compárese la guerra de Ucrania con las ocurridas recientemente en el medio oriente, enfrentando a Israel, a Hamás (Palestina, zona de Gaza) y a Irán. Obsérvese la destrucción. Cuéntense los muertos.

Quienes consideran que las fronteras son inamovibles, están equivocados. En el mundo, lo permanente es el cambio. Y aunque existe un orden internacional al respecto, y organismos internacionales como la ONU que lo gestionan, también hay fuerzas militares y económicas capaces de saltarse ese orden a favor de otro que les sea más conveniente. La mejor enseñanza de la guerra de Ucrania con Rusia es que los países pequeños no deben participar en los conflictos de las naciones económica y militarmente más poderosas. Tampoco tratar de participar en los tableros en los cuales se requieren poder y fuerza. Sólo gobernantes con ínfulas dictatoriales y de perennidad en el cargo pueden acariciar la osadía de involucrar a sus países en guerras o competencias geopolíticas directas. La resistencia ucraniana a atender las demandas rusas de mantener la neutralidad acordada desde su separación de la vieja URSS creó un alto riesgo a la seguridad de los rusos. El presidente Putin afirmó anteayer que aceptaría la unión de Ucrania a la OTAN siempre que garantice por medios vinculantes esa neutralidad y se prive de armamentos y recursos militares con capacidad ofensiva procedentes de occidente. Sutilmente, a cambio, ofreció proteger a Ucrania. Igual que Estados Unidos protegió a la República Alemana y Rusia a la Alemania del Este una vez derrotado Hitler. El presidente ucraniano está solicitando seguridad “para Ucrania”, que Estados Unidos ha declarado que estará implícita al establecerse empresas estadounidenses en esa nación. Sin embargo, la paz no ocurre. Y Rusia continúa bombardeando y anexando territorios bajo el argumento de que destruye recursos, instalaciones y factorías de dispositivos militares en Ucrania.

Como resultado de la reunión de anteayer y mostrando un verdadero interés en lograr la paz, el presidente Trump llamó al presidente ucraniano y le informó, también a los líderes de Europa y de la OTAN. Sin embargo, a la información suministrada por Putin a Trump de que Rusia seguía conquistando territorios y que podía tomar regiones como el Dombás cuando quisiera, el presidente de Ucrania dijo al presidente estadounidense lo equivalente a que Putin mentía. Este hombre ignora que Trump no depende de lo que le puedan decir Putin o él para tener una idea terminada de lo que realmente ocurre en el terreno de la guerra ruso-ucraniana. Puede ser la razón por la cual Trump haya acogido la propuesta de Moscú de ir a una paz definitiva en vez de un alto al fuego como pretenden en Ucrania.

Hoy la situación es dramáticamente simple y, por el desempeño de sus actores, compleja: Ucrania perdió la guerra y no lo quiere aceptar, aupada por las promesas de Europa que desea continuar vendiéndole chatarras militares. Quizás, en ejercicio de la más condescendiente de las diplomacias, Trump y Putin concedan no presentar el acuerdo de paz —a partir del pasado viernes inminente—, como derrota o capitulación ucraniana. La realidad, sin embargo, es trágicamente simple: con su poder militar superior al de Ucrania, Rusia se ha apoderado de territorios y de no firmarse la paz, continuará incrementando sus acopios. La fuerza militar decide, y así ha sido a lo largo de la historia. Rusia, de continuar esta guerra, ganará más territorio, se quedará con ellos o con una parte mayor que la actual.

A menos que Estados Unidos entienda y prefiera otra solución o lo contrario, incluyendo adoptar una confrontación abierta contra Rusia, es lo que hasta hoy se puede anticipar. Ucrania deberá entender que mientras más continúe la guerra, más enriquecerán sus gobernantes y militares de alto rango; y más destrozada y diezmada quedará esa nación: económica, medioambiental, urbana, militar y territorialmente.

La resistencia del gobierno ucraniano está resultando improcedente para los capitales que esperan establecerse en Ucrania después de haber ido adquiriendo, a precios irrisorios, terrenos y facilidades.

El presidente de Ucrania —con el período vencido, según Putin— será recibido en —¿o fue llamado a? — la Casa Blanca, adonde asistirá mañana lunes, para reunirse con el presidente de Estados Unidos. Veremos, entonces, si la propuesta acogida por Trump será rechazada, como hasta ahora el presidente ucraniano la ha estado rechazando en los medios.

Está claro para todos, excepto para los gobernantes ucranianos y los políticos europeos, que Ucrania perdió esa guerra y que, en consecuencia, hacia la paz se debe caminar.

Hay que recordar que, en términos militares, los errores se pagan caro.