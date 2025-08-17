Te ahogan en tu propia casa

La última vez que bailé un fue en la ciudad de La Vega en el año 2024 con la joven periodista Ashley Martínez, integrante de la promoción de 2023. Ya lo había hecho con ella misma un año antes. En ambas ocasiones, mis pasillos se hicieron notar delante del grupo de pasantes. Pero Ashley, con originalidad y gracia, se movía insistentemente, y no tuvo que convocarme para llegar a ella y disfrutar su gracia danzante. En esas dos ocasiones no pude disfrutar las pieza entera moviendo los pies al ritmo de la música que inundaba aquel paseo congregado de gentes de todas las raleas. Sin embargo, por esa iniciativa comprobé que mis dotes de bailador no se habían perdido. Los jóvenes allí reunidos celebraron mi destreza danzaria oriunda en mi adolescencia cubana cuando mi madre me costeó clases de baile privadas para salir terminar mi timidez.

Llevo un año sin bailar y todavía espero volver algún día por La Vega y convocar a mi colega Ashley a dar otros breves pasillos en honor a esa facultad inolvidable.

Desde que emigré a la República Dominicana he bailado poco. Tal vez, muy poco. Sé que el dominicano disfruta su baile, ya sea en ritmo de bachata o merengue. Lo atestiguo como testigo de excepción. Pero un emigrante que desea reunir algún día a su familia dejada atrás no puede darse el lujo de ir a fiestas ni a bailes en busca de demostrar sus hábitos.

La soltura de mi colega Ashley al ritmo de la música del carnaval vegano me hizo recordar algunos pasillos que mis pies marcaban con destreza en los salones de baile de los círculos sociales cubanos, allá en mi lejana juventud.

Por suerte, ya mi familia vivía a mi lado y pude darme aquellos pequeños lujos, en honor a mi juventud perdida. Lujos sanos, en todo caso.

El periodismo de hoy enfreta a funcionarios que no se cansan de decir sandeces . Son personas que ignoran cómo se suda una historia. Solo viven de su ego, defienden “lo suyo”.

Gentes que ignoran los cuidados ortográficos, la corrección de estilo, en la prisa de la hora del cierre de un periódico, la urgencia de salir a cubrir un hecho, a veces sin fotógrafo o con un vehículo dañado. Miran al periodista por encima del hombro, se burlan de lo que escribe y comentan falsedades de la prensa porque siempre creen que tienen razón.

Igual sucede con los premios. Un ejecutivo al que se le suben los humos a la cabeza no es un buen ganador. Siempre mira de reojo a los demás y se considera superior.

Lo mismo pasa con las personas de cierto poder económico que solo dan valor a quienes poseen tesoros. O a los maestros titulares o directores de carrera que ensanchan sus curriculos de falsedades y sacan a relucir valores que no poseen. Le viran sus espaldas a quienes deben gratitud y lecciones transparentes.

Ahora vuelvo al tema de marras:

-He llamado para quejarme por una publicación -dijo una voz por el celular de un ejecutivo de la empresa.

-¿Qué publicación?

-La que habla del Jardín Botánico

-¿Y qué parte de esa noticia es la que no le agrada?

-Lo dicho por el periodista es falso.

-Bueno, en estos casos le transfiero su llamada al periodista para que escuche su versión.

-No me transfiera. Yo solo llamo para quejarme, no para discutir con nadie. Usted tiene que publicar un desagravio

-No puedo publicar un desagravio no sin antes escuchar en la voz del periodista y su conversación con usted.

-Si usted no acepta mi desagravio, llamaré a sus superiores.

-Usted es libre de llamar a quien deseo, pero le advierto que mis superiores coincidirán conmigo.

-¿Pero qué clase de periódico es ese que no publica la opinión de una institución que desmiente la manipulación de una noticia?

-Usted lo ha dicho. Esto es un periódico. Y aquí existe una sección de cartas al director que se publican a diario si la dirección las aprueba.

-Yo no tengo que escribir cartas. Solo quiero desmentir a un periodista que publicó en ese diario una noticia falsa.

-Entonces le recomiendo que acuda al departamento de publicidad y pague el costo de un anuncio donde haga constar su desmentido.

-Usted no me ha entendido. No soy un cualquiera. Exijo un desagravio, no tengo que pagar ni un centavo por ello.

-En ese caso, no tenemos más que discutir. Usted es libre de llamar a quien desee y explique su queja.

-Ok, llamaré. Pero antes de colgar, dígame su nombre.

-Usted me perdona, pero mi nombre sale publicado en el diario y está al alcance de todos por igual.

-¿Usted se niega darme su nombre?

-No me niego, por el contrario. Lea el periódico como se debe y ahí hallará mi nombre junto al de tantos ejecutivos y periodistas que salen a la calle todos los días en busca de verdades que algunos tratan de ocultar. Y fuera de record, me llamo Juan Pérez, soy graduado de la UASD y con una maestría en España pagada por el mismo gobierno que usted dice representar .