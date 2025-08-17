El retroceso de la energía eléctrica en RD

Nadie puede decir que en República la solución a los apagones es un logro, no hay quien se atreva a decirlo. Diariamente, en todas las provincias, la gente pasa malas noches debido a la falta de energía eléctrica. Las denuncias en redes sociales están por doquier.

Los ciudadanos, que llegan de sus trabajos con el fin de poder descansar en sus hogares, duermen acalorados y se despiertan incómodos y enojados, porque la falta de luz les dificulta el día a día, lo que provoca incomodidad entre la gente.

Entre las conversaciones, hablar sobre las veces en que se suspendió el servicio de luz ya es un hábito, mientras que las respuestas por parte de las autoridades han sido las menos escuchadas.

Esta inconformidad de la energía es algo que ha estado acumulándose desde hace meses, mientras que por parte de las autoridades solo se mantienen las esperanzas y las promesas, pero la solución aún sigue desvanecida.

Hace un tiempo, la razón de los apagones era por el calor que hacía. Para esta ocasión, que en muchos pueblos los ciudadanos han decidido lanzarse a las calles en busca de una respuesta, ¿cuál será la razón?

Mientras esto se vive, la factura de la luz es la que menos sufre. Los reportes del pago se mantienen y hasta se elevan, sin importar que la luz se va por más de cinco horas en un día, sin importar que a la semana se suspende la luz por más de tres días, esa factura no falta y en muchos casos no falla, pues puede llegar con montos de 800 pesos así como de 30,000.