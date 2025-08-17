Legislaturas extraordinarias: ¿Urgencia legítima o táctica política?

En la recién decretada legislatura extraordinaria se aprobaron el nuevo Código Penal -en sesiones que se extendieron hasta la madrugada— y varios contratos de préstamos que suman seiscientos quince millones de dólares estadounidenses (US$615,000,000.00). Estos hechos deben reavivar un debate necesario: ¿responden estas convocatorias a necesidades urgentes del país o se han transformado en herramientas tácticas para avanzar agendas políticas sin suficiente escrutinio?

En la República Dominicana se habla frecuentemente del Congreso Nacional, de senadores, diputados y de proyectos de ley que impactan el desarrollo nacional. Sin embargo, persiste un amplio desconocimiento, incluso en círculos jurídicos, sobre el funcionamiento formal del proceso legislativo. Uno de los conceptos más relevantes en esa dinámica es el de “legislatura”.

Desde su raíz etimológica latina, el término refiere al período en que se legisla. En nuestro marco constitucional, se trata del tiempo durante el cual el Senado y la Cámara de Diputados están habilitados para sesionar, debatir y aprobar leyes.

La Constitución dominicana, en su artículo 89, establece que el Congreso se reúne anualmente en dos legislaturas ordinarias: la primera inicia el 27 de febrero y la segunda el 16 de agosto, con una duración de 150 días cada una. De forma excepcional, el Poder Ejecutivo puede convocar legislaturas extraordinarias para conocer asuntos urgentes, también conforme al mismo artículo.

Ese fue precisamente el escenario del Decreto núm. 409-25, mediante el cual el presidente Luis Abinader convocó al Congreso Nacional a una legislatura extraordinaria entre el 27 de julio y el 5 de agosto de 2025, para conocer varios proyectos prioritarios, entre ellos, el controversial proyecto de reforma del Código Penal.

Es importante entender que una legislatura extraordinaria no interrumpe ni reinicia el conteo para la perención de los proyectos legislativos, pues conforme al artículo 100 de la Constitución, un proyecto de ley perime si transcurren dos legislaturas ordinarias consecutivas sin ser aprobado. Fue el caso del proyecto de reforma al Código de Trabajo, que al no aprobarse en ese plazo perimió y deberá ser reintroducido formalmente.

Por tanto, aunque las legislaturas extraordinarias son constitucionalmente válidas, tienen límites fácticos y jurídicos bien definidos:

a. No reinician el conteo para la perención legislativa. b. No detienen la expiración de proyectos. c. Pero pueden servir como último intento para conocer un proyecto antes de que perima, si aún se está dentro del plazo.

No obstante, cuando su uso se convierte en una práctica reiterada, surgen interrogantes legítimas:

¿estamos frente a mecanismos excepcionales para gestionar urgencias reales? ¿O son herramientas para impulsar proyectos que no prosperaron en el calendario ordinario, evitando el debate público y el escrutinio ciudadano?

Una pregunta central emerge: ¿debió una reforma de la envergadura del Código Penal aprobarse

en una legislatura extraordinaria como resulto aprobado el día 3 de agosto del 2025?

Recordemos que el Código Penal dominicano promulgado en 1884 mediante el Decreto núm. 2274 del 20 de agosto de ese año, está inspirado en el modelo napoleónico. Durante 141 años ha sido objeto de reformas parciales, lo que evidencia la necesidad de una revisión integral. Sin embargo, la propuesta recientemente aprobada no se limitaba a una actualización técnica, sino que implicaba

redefinir principios fundamentales del derecho penal: desde la tipificación de delitos hasta la garantía de derechos constitucionales y el respeto a tratados internacionales.

Una reforma de tal magnitud no debió aprobarse con premura ni bajo presión, ya que estuvo sometido a conocimiento de las cámaras por más de dos décadas, mismo que al parecer a justificado la urgencia, pero no es suficiente. Este instrumento determinante en la administración penal y criminal del país requería análisis técnico, deliberación plural y participación ciudadana. La legitimidad de una ley no se mide solo por su legalidad formal, sino también por la transparencia y profundidad del proceso legislativo que la origina.

Muchas voces han señalado que, si bien el nuevo Código Penal ha sido aprobado conforme a derecho, su contenido presenta múltiples contradicciones, ambigüedades y posibles violaciones al bloque de constitucionalidad.

Una ciudadanía informada es una democracia fortalecida. Cada legislatura, ordinaria o extraordinaria, define el presente y el futuro de nuestros derechos, nuestras instituciones y nuestra democracia. En este contexto, destaca también el rol de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, cuya participación en el proceso fue decisiva. Su análisis del Código Penal, riguroso y desapasionado, aportó una visión técnica e institucional al debate. Sin embargo, el eco mediático que generó su intervención merecía una discusión más amplia, de mayor conocimiento por parte de los ciudadanos y no simplemente reacciones coyunturales.

Es de entenderse entonces que las legislaturas extraordinarias constituyen un instrumento útil pero también acarrean un riesgo institucional, pudiendo ser un instrumento de doble filo. Por un lado, pueden permitir abordar temas urgentes; por el otro, por su brevedad y carácter cerrado, pueden marginar el escrutinio y sacrificar la calidad del debate. La función legislativa no se agota en la formalidad de sesionar o votar, sino que demanda compromiso con el interés general, con la institucionalidad y con leyes que respondan a las verdaderas necesidades de la nación.

Las legislaturas extraordinarias no deben convertirse en coartadas para imponer agendas políticas ni en atajos para evadir el debate público. En la última legislatura extraordinaria no solo se aprobó el Código Penal: también se refrendaron contratos millonarios que comprometen recursos públicos, sin la debida atención mediática o social. El foco ha estado, casi exclusivamente, en la Ley 74-25, dejando en segundo plano otras decisiones de alto impacto.

Por eso, su carácter excepcional exige prudencia, límites claros y propósitos legítimos. Solo así responden a su razón constitucional. De lo contrario, bajo la excusa de la urgencia, se consolidan decisiones políticas que, al erosionar el debate democrático, restan legitimidad incluso a leyes formalmente válidas.

A veces, entre la urgencia legítima y la táctica política, la línea es muy delgada. Corresponde a la ciudadanía vigilante y al liderazgo institucional evitar que esa línea se cruce. Pues el consummatum est no debería ser solo el final del proceso legislativo, sino el inicio de un compromiso más firme con el bien común y con el respeto a un Estado de Derecho hoy debilitado y, en ocasiones, desfigurado.

Juzgue usted!.