El Gobierno de Abinader pasa por un momento duro

Ha sido una constante política y democrática que los segundos periodos tienden a ser estresantes para aquellos que han logrado repetir consecutivamente como Presidente de la República.

Ejemplos recientes se vieron en las gestiones de Leonel Fernández y Danilo Medina, quienes al final de sus administraciones comenzaron a sentir los embistes de durar ocho años a cargo del Poder Ejecutivo.

Justo ayer se cumplió el primer año, de su segundo mandato, de la gestión del presidente Luis Abinader y estos últimos 365 días han aparentado ser de los más complicados en su lustro como jefe del Estado dominicano.

A pesar de que en este año cuenta con la promulgación de un nuevo Código Penal, el mandatario se ha topado con múltiples desafíos que indican que el desgaste del poder aparenta estar llegando un poco “más temprano” a lo que se acostumbra.

No ha sido para menos, en las últimas semanas el Gobierno ha tenido que afrontar a la población y admitir que el “crecimiento económico” va un ritmo desacelerado y que eso se ha sentido en los ciudadanos.

Tanto LISTÍN DIARIO, como gran parte de los otros medios nacionales, se han hecho eco de cómo las personas, comerciantes, productores y exportadores se quejan del alza que han tenido los alimentos que forman parte de la canasta básica; el descontento toma otro nivel, cuando desde el Gobierno comparan a los índices con el resto de la región manifestando que el país “no está tan mal”; cuando promueven los avales otorgados por organizaciones crediticias internacionales y al final el ciudadano en el supermercado se mantiene con la queja de los precios altos.

Por otro lado, Abinader ha tenido que lidiar con el retorno del tema de los apagones a los escaparates de la opinión pública; mientras Celso Marranzini le pide “paciencia” a la población, las protestas en múltiples puntos del país se acrecientan por la falta de energía eléctrica.

Ayer el mandatario realizó un recorrido por Punta Catalina y pidió disculpas a la población por las “odiosas” interrupciones eléctricas.

Al unísono a todas esas circunstancias, el mandatario parece estar enfrentándose “prácticamente solo” a las problemáticas que surgen día a día ya que gran parte de su gabinete gubernamental se encuentra más preocupado por promover sus figuras o, la del presidenciable de su preferencia, que ejecutar su accionar como funcionario público.

Actualmente son siete los aspirantes presidenciales del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que dirigen una institución gubernamental, incluyendo a la vicepresidenta Raquel Peña; mientras que el resto de ministros, viceministros, directores generales y demás ya comienzan a “aglutinarse” alrededor de la estructura con la que más se identifiquen, aun cuando restan dos años para que la precampaña electoral inicie formalmente.

Esa campaña a destiempo fue una situación creada por el propio mandatario cuando justo después de obtener la reelección auspició una reunión con los presidenciables del PRM, dando inicio (quizás sin querer) a una carrera que no se detendrá hasta octubre del 2027, por más llamados de atención que el mandatario realice.

Si se fijan, gran parte de las problemáticas y situaciones reflejadas en el escrito ya han surgido en ocasiones anteriores a lo largo de los cinco años de Abinader como Presidente de la República; sin embargo, es la primera vez que todas convergen al mismo tiempo.

Falta mucho para que culmine este término presidencial en agosto del 2028 por lo que pueden suceder varias cosas y aquí destacamos dos en particular: que el Gobierno logre reorganizarse y solucionar varias de las problemáticas o que el desgaste se siga pronunciando hasta el punto de que el oficialismo se vea en desventaja en el próximo proceso electoral.

El tiempo dirá…