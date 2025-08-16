Remesas 2.0

En mi artículo anterior, “El dinero cambió”, abordé el impacto potencial de la Ley Genius —recientemente aprobada en los Estados Unidos— y cómo los stablecoins están llamados a transformar el sistema financiero global. Hoy, esa reflexión deja de ser un ejercicio de prospectiva para convertirse en una urgencia práctica: ¿cómo pueden estas monedas digitales beneficiar de forma tangible a las economías latinoamericanas? Y, sobre todo, ¿cómo pueden mejorar la vida de millones de personas que dependen de las remesas?

Durante décadas, las remesas han sido la vena abierta por donde circula el aliento económico de millones de hogares. En países como República Dominicana, El Salvador, México o Guatemala, este flujo no es un mero alivio para la economía familiar: es un componente estructural del desarrollo nacional. Sin embargo, el sistema tradicional de envío sigue siendo lento, costoso y muchas veces injusto. En plena era digital, seguimos enviando dinero como si aún viviéramos en los años noventa.

Ahí entran en escena los stablecoins. Son monedas digitales cuyo valor está anclado a divisas como el dólar o el euro, capaces de transferirse en segundos, sin intermediarios, sin los aranceles abusivos de las remesadoras y sin la espera interminable que imponen los bancos. Funcionan como el correo electrónico del dinero: inmediatas, seguras y globales. Y aunque para muchos todavía parezca ciencia ficción, la realidad es que ya están operando, silenciosamente, en nuestras propias comunidades.

Hagamos números. Enviar 200 dólares por canales tradicionales cuesta entre 6 y 12 dólares. Con una plataforma que utilice stablecoins, el costo puede reducirse a menos de un dólar. Esa diferencia no es un tecnicismo: es el almuerzo de un niño, el pasaje diario al trabajo, la medicina que cubre un mes de tratamiento. Es, en definitiva, justicia financiera aplicada a la vida cotidiana.

El Salvador, que dio un paso disruptivo al adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, también ha facilitado el uso cotidiano de stablecoins. Hoy, su diáspora en Estados Unidos envía remesas sin pagar comisiones gracias a aplicaciones como Strike. En México, empresas como Bitso han integrado estas herramientas para atender a millones de usuarios. En Guatemala, comunidades rurales ya reciben y administran dinero digital gracias a programas de educación financiera impulsados por ONGs y universidades.

Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿y nosotros? La República Dominicana recibe más de 10 mil millones de dólares al año en remesas. La mitad de los receptores permanece fuera del sistema bancario. Tenemos la tecnología al alcance de la mano, pero eso no basta. Necesitamos reglas claras, confianza en el sistema y, sobre todo, visión de Estado.

Una legislación inspirada en el modelo GENIUS de los Estados Unidos podría ofrecer esa base regulatoria sólida que se requiere: reservas auditadas, límites estrictos contra el fraude, trazabilidad de las transacciones y protección efectiva al usuario. Con un marco así, podríamos pasar de un sistema excluyente a una política integral de inclusión financiera.

Remesas 2.0 no es un eslogan: es una oportunidad real para reescribir el contrato social entre quienes se van y quienes se quedan. Es un llamado a pensar distinto, a mover el dinero con la misma dignidad con la que se trabaja para ganarlo y a que la tecnología financiera deje de ser privilegio de unos pocos para convertirse en un derecho de todos.

Creo que es hora de dar el salto.