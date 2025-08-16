El nombre de Moisés aparece más de 800 veces a través de las páginas bíblicas. Fue quien liberó a los israelitas de la esclavitud egipcia, con sorprendentes milagros; fue quien los organizó como nación y les dio los Diez Mandamientos, y otras leyes que todavía son referentes para judíos y cristianos. Y siempre estuvo consciente de su incapacidad humana y su dependencia absoluta de Dios, en una relación cara a cara con Él. Solo así pudo guiar, durante los últimos 40 años de su vida, a más de dos millones de personas hasta las mismas fronteras de la Tierra Prometida. Condujo la liberación con prodigios espectaculares que Jehová obraba a través de él (las diez plagas de Egipto, la división de las aguas del mar Rojo...) y dirigió el éxodo, el mayor acontecimiento de la historia judía.

Inculcó leyes divinas, como: “No tendrás dioses ajenos delante de mí”; “Honra a tu padre y a tu madre”; “No matarás”; “No cometerás adulterio”; “No hurtarás”; “No hablarás contra tu prójimo falso testimonio”; “No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer... ni cosa alguna de tu prójimo...”. El profeta y libertador consiguió que la nación judía fuese la primera en adorar a un solo Dios.