EEUU muestra sus colmillos a pandilleros haitianos

Con la visita del almirante Alvin Holsey, comandante del Comando Sur de Estados Unidos a la República Dominicana por invitación del ministro de las Fuerzas Armadas, Carlos Fernández Onofre, los dos países miran de reojo la situación por la que atraviesa Haití y se produce en momentos en que el país del norte, hastiado, como la comunidad internacional, ofrece US5 millones de dólares por información que conduzca a la captura del jefe de bandas Jimmy Chérizier, Barbecue.

Los dos altos oficiales analizaron la necesidad de consolidar las alianzas estratégicas entre los dos países en materia de defensa, cooperación regional y seguridad hemisférica, mientras se mantiene fuerte la federación de bandas haitianas que asedian al Consejo Presidencial haitiano que hace días entregó su dirección pro-témpore a Laurent Saint Cyr.

La visita del almirante Holsley subraya la preocupación de las dos Fuerzas Armadas por la situación de Haití, lo que podría ser un motivo de reconocimiento a los reclamos del presidente Luis Abinader, quien mediante diversas apariciones ante los foros internacionales y personalmente ante jefes de estado y gobierno ha llamado la atención sobre la grave crisis de seguridad del vecino país. Se espera que haga lo mismo ante la Asamblea General de la ONU en septiembre.

En un comunicado tras la visita, las dos partes expresan “el interés mutuo de promover la interoperabilidad, desarrollar iniciativas conjuntas para enfrentar amenazas transnacionales, apoyar misiones de asistencia humanitaria y fortalecer la preparación ante desastres naturales. Contribuyendo así a la estabilidad y la seguridad regional”.

La nota expresa que tras recibir los honores militares y firmar el libro de visitantes distinguidos del Ministerio de la Defensa, el almirante Holsey intercambió presentes institucionales con el ministro Fernández Onofre, ratificando el compromiso de ambas naciones de continuar fortaleciendo una relación estratégica basada en la confianza, la cooperación y la defensa de intereses comunes en el hemisferio. El comandante Holsey recibió la Orden al Mérito Naval, otorgada por el presidente Abinader.

Al ofrecer una recompensa de US$5 millones a quienes puedan facilitar información para la captura de Jimmy Chérizier, alias Barbecue, el principal líder de la federación de bandas armadas que asedian al gobierno provisional haitiano llamada en créole Viv Ansanm (Vivir Juntos), Estados Unidos muestra por primera vez sus colmillos a la delincuencia haitiana.

La recompensa por la captura de Barbecue fue justificada por la fiscal Jeanine Ferris, del Distrito de Columbia, donde está Washington, la capital, alegando que “es líder pandillero responsable de abusos de los derechos humanos, incluyendo violencia contra ciudadanos estadounidenses (en Haiti).

Chérizier se escondió tan pronto se divulgó la información y se cree que se encuentra en algún sector de Delmas, una extensa zona de Puerto Príncipe, capital de Haití, rodeado de partidarios fieles. En la primera reacción al anuncio del FBI, se mostró abierto a un diálogo condicionado sin mentiras sobre Brazil Richardson y Aka Fredo, señalados como aliados y soportes económicos de su causa.

En una reciente entrevista con medios digitales de Haití, el jefe de las bandas dijo que “entro cuando quiera a RD y si no he entrado es porque no me ha dado la gana”. Desafía así a las autoridades norteamericanas y a las dominicanas. El Ejército de la RD que tiene desplegado un contingente de militares para proteger la frontera y evitar cualquier penetración de bandidos tiene firmes instrucciones del general Fernández Onofre de que no permitan el ingreso de malechores.

Recientemente el gobierno dominicano entregó a las autoridades haitianas a la ex alcaldesa de l´Arcahie, en el Departamento del Oeste, Rosemita Petit-Frére, quien llegó a Puerto Plata desde Canadá con un alijo de cheques y dinero en efectivo. Tenía orden de persecución por parte de las autoridades haitianas.

El pasado lunes la embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe fue cerrada por el día debido a que en su vecindario se produjeron varios tiroteos que involucraron a miembros de las bandas y de la Policía Nacional, PNH.