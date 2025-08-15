El Salto de la Pulga

1 La lesbiana que deshonró al Himno Nacional está muy convencida de que su texto fue “un poema”. Pedro Mir debe estar pateando en la tumba.

2 Esa reunión de los empresarios con Magín, y luego con el Presidente, parece indicar que lo inminente está por llegar…

3 El martes, don Homero Figueroa deberá mostrar ante la Cuarta Sala del TSA, detalles de cómo la institución que dirige gastó $13 mil millones en montaje de actos gubernamentales.

4 La remodelación de la calle El Conde, ya no va en esta fase “porque los cuartos no dieron”. Dudoso argumento.

5 A Barbecue que no amenace más y acabe de tomar el gobierno, declarando emergencia nacional e instaurando una dictadura que lleve sosiego al país.

6 La licitación para construir 302 aulas móviles se inició el 29 de julio y la obra comenzó antes de que se firmara el contrato. Hummm.

7 Si es costo por libra, el precio de la carne de pollo no es $100, sino $200, porque hay que descontar los huesos. (Descubrí América).

8 Escuché decir que la fábrica de varillas donde don Eduardo Estrella es el principal accionista, está a punto de comenzar a producir. ¡Enhorabuena!

9 ¿De qué nacionalidad era el senador asesinado en Colombia? Pregunto, porque el presidente Petro dijo “que le duele esa muerte como si fuera de los nuestros”. ¿?

10 Para Rafael Paz (LFP), hay una campaña contra Leonardo Aguilera que se origina dentro del PRM. Huele a «enchinche».

11 El Inacif ya no quema las drogas, sino que las “destruye”. ¿Y cómo las “destruye”, si se puede saber?

12 ¿Qué trompo embollao se traerá Gonzalo Castillo, al afirmar que “el país está preparado para ser gobernado por una mujer”?

13 El honorable senador perremeísta de Bonao, ha convocó a una marcha de protesta por los apagones que se producen en su gobierno. Histórico.

14 Para desviar la atención sobre la recompensa de $50 millones, Maduro es capaz de iniciar un foco de guerra en el Esequibo. ¡Está asustado!

15 En vez de gastar millones en el disparate de una casa museo de los ex presidentes constitucionales, inviértan en construir la Casa Presidencial.

16 Si el máximo es de 4 años para la extinción de la acción penal en un juicio, no hay más que buscar un abogado experto en incidentar, recusar, enfermar e inventar problemas.

17 La venta de terrenos en el Boca Chica Country Club, constituye uno de los más enmarañados tejidos de estafas y chanchullos que se hayan visto.