Reducción restricción presupuestaria

Primer Tiro

La carga de la restricción presupuestaria que pesa sobre la producción publica de bienes y servicios básicos que demanda la población es inaguantable, insoportable e intolerable, y su reducción debería ser inaplazable, inminente y urgente. La restricción viene dada por los límites a la cantidad de recursos disponibles para asignarlos a los programas de producción publica de las instituciones prestadoras de los servicios básicos. El peso de la carga se reduce cuando se alcanza la mayor eficiencia posible en la combinación de la cantidad de bienes y servicios públicos que satisface la demanda de estos. Pero la minimización del peso de la carga no eliminaría la restricción presupuestaria, pues para alcanzar tal propósito es necesario e imprescindible aumentar también el monto de los ingresos fiscales. Antes de proponer una reforma tributaria que aumente los ingresos fiscales sin aumentar tasas impositivas, se debe diseñar y poner en marcha un programa creíble de reformas al gasto público. Es necesario aumentar la eficiencia y eficacia del gasto, pues los contribuyentes tienen que estar convencidos de que sus aportes se utilizarán en actividades que generan producción publica que produce efectos de corto plazo, que satisfacen necesidades actuales de la población, y que a su vez generen impactos de largo plazo que aumentan el bienestar de las personas.

Segundo Tiro

La eficiencia del gasto público aumenta cuando se producen más bienes y servicios con la misma cantidad de recursos, o cuando se utilizan menos recursos para producir la misma cantidad de bienes y servicios públicos. Los subsidios no se destinan a la producción de bienes y servicios públicos por parte del Gobierno, sino que son transferencias en especie o monetarias a hogares y personas cuando son subsidios directos, o a empresas o importadores cuando son destinados absorber aumento de costos que evitan aumentos de precios. Si el objetivo es la protección social de los grupos poblacionales más vulnerables, o reducir la pobreza mediante transferencias o evitando aumento de la inflación, los subsidios directos siempre serán más eficiente que los otorgados a través de los precios, pues los mismos pueden ser focalizados en dichos grupos, algo que no se puede hacer a través de los precios, pues los subsidios a los mismos también benefician a los grupos de altos ingresos.

La vía que conduce a la reducción de la carga de la restricción presupuestaria solo tiene dos carriles, y ambos deben transitarse de manera simultánea y consistente: 1) Una reforma fiscal que aumente los ingresos corrientes por las vías de aumento de la eficiencia recaudatoria reductora de la evasión, o por una reforma al Código Tributario que aumente las bases de los impuestos y mejora la estructura de las tasas impositivas, y 2) Un aumento en la eficiencia y recomposición de todo el gasto publico primario, y esta es la que ofrece las mayores oportunidades inmediatas de mejora, empezando por los subsidios directos e indirectos. Si la eficiencia del gasto público en subsidios se mide a través de la pobreza que los mismos evitan, entonces hay que concluir que, según las evidencias empíricas disponibles y ya publicadas, los canalizados a través de transferencias directas en especie son 27 veces más costos/eficientes que los que se otorgan mediante el subsidio a la tarifa eléctrica.