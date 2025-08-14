Diafanidad del progreso

Cuando la corrupción sangra el erario en detrimento de las grandes mayorías nacionales, y el desarrollo se basa en la infraestructura de proyectos amparados en el fideicomiso con dadivas burocráticas partidistas, se traiciona a las nuevas generaciones haciéndolas dependientes del paternalismo y apartándolas de lo más preciado de un país, en su prioridad de alcanzar un mejor nivel educacional.

Cuando el estado es permisivo al dolo impunemente, es un reflejo de las normas indecorosas que sustentan la inversión de valores, golpeando la filosofía Duartiana en su desprendimiento y sentido patriótico.

La patria está por encima de los gobernantes, solventando su progreso en la institucionalidad y el respeto a la confrontación de las ideas, sin la compra de conciencias corruptoras en los estamentos que reniegan la equidad en un sistema de derecho.

El progreso va más allá de la solvencia económica y la infraestructura en manos de la incapacidad, porque el verdadero progreso se sustenta en un accionar incorruptible, capaz de manejar los recursos del patrimonio nacional con autentica transparencia.

Cuando la corrupción se apodera de las instituciones, el pueblo queda desprotegido en un círculo vicioso de pseudo líderes que juegan a la gobernabilidad, anteponiendo sus propios intereses y no los de la nación.

Adecentar y educar a la nación dominicana defendiendo el patrimonio nacional, es el camino a la equidad de oportunidades de progreso.

La lucha contra la impunidad no se logra en el contenido de un Código Penal, sino en la responsabilidad que se asume en un sistema judicial diáfano, no en favores políticos, sino en la defensa del patrimonio de todos.