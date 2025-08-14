La calle, la radio, el infarto y yo

Gas de mundo loco. Bocinazos, estertores. El sol canta plenitudes y tragedias, el sudor. El aire acondicionado del coche dice Voy forzado, ¡forzado! Ardes, luego existo, parece decir entre carcajadas, el sol. Una botellita de agua al lado, es puerta al paraíso.

El noticiero de escándalos, los agitadores, el reguetón en la radio… ¡Ay, Dios! Lo urbano es bufete musical de reducidos platos instrumentales, pienso. Al zafacón enviadas melodías. ¿Hay vida en los mundos sin Vivaldi? ¿O canciones sin Sarah Brightman? Cada quien come sus manjares con los ingredientes que gusta.

Incluso los corazones pequeños. Son felices aunque en sus ventrículos sólo quepan muebles percutibles y estruendos.

Hay música que es bufete sin mariscos, carnes ni ensaladas. Dos platos de piedra para el razonamiento son vías abiertas a la frustración. ¿Qué pedir al mendigo que sólo tiene un peso y lo ofrenda?

Para él es su fortuna. Enamorado, la da. Exigirle que además aporte la vida es insolencia, necedad, sarcasmo, malicia.

Y crea un problema filosófico fundamental: decidir si tienen vida los pobres; si la pobreza es otra forma de esclavitud, renovada. De eso están conscientes las diferencias musicales.

Hacer percusión con una lata de pintura vacía, ¿iguala percutir las teclas del xilófono? Reiterando un autotune tri-tonal ¿se llegaría a una cantata? La música, ¿habla o canta? Cuando hablar es necesario todo viene a ser igual.

La música, ¿qué exige para existir? ¡Vaya, esta mente volando! Mejor es cambiar la frecuencia en la radio; hacer algo en medio del insufrible tapón.

Tiempo perdido es. Dinero botado, combustible desperdiciado. Trozos de vidas lanzadas a la basura. A diario, de forma regular, sin variación: ±3.125 días al mes; 37 días por año.

Es el arbitrio de estas calles a la esperanza de vivir. Dejaremos 1,875 días en el pavimento: 62.5 meses de vida menos. Y lo peor: existe gente tomándolo como “Ná”. Dejo de mirar hacia adelante para evitar un infarto. Mas, ¿qué hacer en medio de este suplicio del que escapar no se puede? Pensar en otras cosas es lo mejor, verás.

Quizás en un trozo de su cabellera selvática. ¡Ah, las cristalinas aguas que deseas visitar! Puedes traer, también, un trozo de algarabía a tu obligada tortura. La mente es libre, ¿quién la puede aprisionar? ¿Por qué no pienso en tus sueños y escucho tus ojos?

Un anhelo ayer inexistente hay: ¡llegar! A cualquier destino, por ejemplo un hipermercado. Una tienda por departamentos.

Cualquier lugar. La condición es simple: con aire acondicionado.

Un espacio donde dejar el estrés del tránsito y la bendición del calor que tan felices hace a las plantas.

Un lejano ríito sería preferible. Es día laboral y a la subsistencia se “cae atrás”. Llama e informa que vas con retraso.

Quienes te esperan, ¿lo entenderán? Después de los cincuenta el “comer es primero” debe ser reemplazado por “refrescarse apremia”. Puede matar a cualquiera el bendito calor. Ingiera mucho líquido, ordenan los médicos.

Esa música maldita copa, insistente, la radio. Respira hondo. Cálmate. Agradece a Dios por todo.

No te dejes infartar.