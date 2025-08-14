El poder crea una lejanía del funcionario con la realidad social, lo aleja de los que sufren y le hace distorsionar lo que pasa. El poder hace que el círculo y la economía de las personas cambien. Los que están en el poder se rodean de aduladores que, en muchas ocasiones están mal, pero cuentan cosas que no se corresponden con la mayoría de la población por quedar bien o hacer que su partido permanezca en el poder.

Los de fuera quieren llegar al poder con la promesa “de hacerlo mejor que el anterior y resolver problemas de la sociedad”. Todo mentira, quieren estatus y el beneficio del poder.

En los primeros años que se adquiere el poder la población perdona todo bajo la excusa de que están empezando. Para un segundo periodo la cosa cambia, ya se juzga y se esperan soluciones rápidas y reales. El PRM no entiende esto, trata a la población como estúpida, miente de forma descarada y son incapaces de reconocer sus errores y resarcirlos. El PRM es incapaz de admitirlo que necesita cambiar si de verdad quiere permanecer en el poder.