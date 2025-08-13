Haití ¿al Barbecue?

En la larga historia de luchas del, “Reino de este mundo”, de Alejo Carpentier, está la descripción de la primera etapa de la lucha del pueblo haitiano por desprenderse de las cadenas de la esclavitud.

La lucha fue, como tenía que serlo, a sangre y fuego, frente al proceder abusivo y criminal de los esclavistas, la acción de la revolución no podía ser de otro modo.

Podría decirse entonces que desde la ascensión de Mackandal, hasta nuestros tiempos, la historia del país vecino ha estado marcada por episodios sangrientos y por el fuego. Nadie olvida, por ejemplo, el suplicio que los seguidores del movimiento Lávalas aplicaron a los vinculados a la dictadura de Duvalier, al incendiarles neumáticos en el cuello, en famoso suplicio de Père Lebrum, en la época del muy cristiano ex sacerdote Jean Bertrand Aristide.

Es por eso que da, “grima”, el sólo pensar en la posibilidad de que las bandas que asolan ese país puedan dar el asalto final al poder político, como lo señala el artículo reciente de Guillermo Pérez, al calor de la amenaza de Jimmy Cherizier, a quien apodan Barbecue, un apodo que no puede tener otra razón que su afición al fuego y no precisamente para preparar asados, sino para cocinar gente, de tomar la sede del Consejo Presidencial de Transición (CPT).

Lo triste del caso es que, como viene pasando desde antes de la muerte de Jovenel Moise, el impacto creciente de las bandas, sigue ocurriendo sin que el calor del fuego que dan a los diferentes sectores de Haití, alcance a crear ninguna preocupación real en la muy distraída comunidad internacional.

De nuevo, como decía Pérez en su artículo, le toca a la República Dominicana, tomar un rol activo en demandar acciones para frenar las posibilidades de que ese ataque se materialice, porque vamos a estar claros, el gobierno de las bandas implicaría una amenaza real para el país.

Un gobierno controlado por Cherizier o cualquier otro de los jefes de bandas, sería no sólo hostil hacia nuestro país, sino una amenaza real a la estabilidad política de esta parte de la isla, por la porosidad de una frontera, en la que una banda que se lo proponga, pueden infiltrar uno a uno, a decenas de sus miembros, Dios nos libre, pero no es un temor infundado.

Este es el momento más crítico de la difícil situación de ese país, las fuerzas internacionales lideradas por soldados de Kenia, han terminado siendo, pólvora en garzas cómo advertíamos en nuestro artículo: “Que la fuerza de Kenia no sea pólvora en garzas”.

Cabe preguntar, ¿no será momento para que además de la consulta con los expresidentes, el Gobierno propicie un diálogo en el que participen lo ex ministros de Defensa y los exdirectores del DNI para una respuesta que contemple todas las variables de esta amenaza?

Que nadie tenga dudas, si las bandas logran tomar el control definitivo de Haití, ese país será cocinado a la Barbecue, pero a nosotros como vecinos, nos puede tocar no sólo el humo del asado, sino también algo del fuego que consuma las carnes o del aceite quemado en su cocción.

Prestemos atención a esta posibilidad, no podemos esperar a la Cumbre de las Américas, que se efectuará en Punta Cana en diciembre, para alertar al mundo de las implicaciones del asalto definitivo de las bandas al poder político en Haití.

El riesgo, reitero, es que nos toque algo más que el humo de la barbacoa.