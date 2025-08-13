Figuras, publicidad y turismo

Juan LLadó, experto en asuntos turísticos, ha dicho que los peloteros y los bachateros dominicanos han sido grandes desperdicios en el marketing del país en el exterior

Desconozco realmente si la publicidad del ministerio de turismo en el exterior ha explotado la popularidad de estas figuras de la música y el béisbol, como sostiene Juan LLadó; pero de ser como lo plantea éste, ciertamente hemos desaprovechado su imagen y prestigio para captar mercado fuera del país, y sobre todo allí donde estas figuras son verdaderos ídolos.

Canadá es un emisor importante de turismo hacia nuestro país. Imaginémonos entonces lo que sería una campaña sustentada en la imagen de Vladimir Guerrero padre y Vladimir Guerrero hijo, resaltando las bondades de RD e invitando a los canadienses a visitar República Dominicana.

El mercado de Estados Unidos representa mucho para esta industria. Imaginémonos entonces una campaña publicitaria apoyada en los grandes peloteros dominicanos invitando a los norteamericanos a venir a República Dominicana. El éxito de penetración estaría garantizado gracias a la simpatía y admiración que tienen estos en ese mercado emisor.

La popularidad y el fervor que ha generado en Europa la bachata es indiscutible. El número de festivales que allí se realizan y la cantidad de escuelas para la enseñanza del baile es muestra contundente de su penetración en ese continente. Por tanto, una campaña apoyada en los bachateros más exitosos implementada allí, sería una grandiosa oportunidad para traer turistas a RD.

Su gran influencia y su reputación profesional, constituyen fuente valiosa para conquistar esos mercados.

Desde ese punto de vista creo que, tal como lo señala Juan LLadó, hemos perdido una gran oportunidad de apoyarnos en ellos para desarrollar esfuerzos promocionales a favor de RD.

Creemos que vale la pena sopesar la idea de Juan LLadó y hacer algunas pruebas para medir su alcance.