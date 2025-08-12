Reducción en el personal del Departamento de Estado, consecuencias

Además del aumento en US$250 (cuota de integridad en el servicio de visas de no-inmigrante) y US$24 (I-94 registro de entrada) en las visas de no-inmigrante como parte de la nueva política de esta administración, tenemos más sorpresas: El despido de 1300 oficiales en la central de Washington, DC, como parte de la reducción del personal del Departamento de Estado en un 15 porciento. Adicionalmente, más de 300 oficinas han sido fusionadas. Los oficiales del servicio extranjero están siendo reclutados de una asociación denominada Ben Franklin Fellowship, compuesta por personal MAGA Make America Great Again – Vamos a Hacer América Grande de Nuevo. Por su naturaleza, esta asociación está en contra del tema migratorio, ya que no quieren más personas en los Estados Unidos, salvo interés nacional. Su objetivo es establecer los valores constitucionales de manera internacional. La muestra: Uno de sus mayores promotores fue el ideólogo de la revocación de visas de estudiantes a aquellos que expresaron apoyo a la causa Palestina. Habiendo dicho esto, como país soberano que somos, tenemos que entender que esta postura puede ser producto de una inmigración desordenada anterior, que ahora buscar proteger intereses nacionales quizás no bien pensados, y traducirlos a política exterior.

Otro tema muy delicado es la ciudadanía por nacimiento. En este aspecto, esta Administración aún no ha ganado la batalla, pero sí piensa poner a la Suprema Corte de Justicia a discutir y decidir sobre el artículo 14, parte in fine: subject to the jurisdiction thereof – sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos. La posición de esta Administración Trump es decir que no pueden ser ciudadanos por nacimiento, porque los niños que nacen no están sujetos a la jurisdicción de los Estados. Se pone el ejemplo práctico de los hijos de personal diplomático (que sin embargo, pueden obtener status de residente legal permanente) que no nacen ciudadanos de los EUA (si están en la Lista Azul o de personal diplomático), sin embargo, los de menor rango (Lista Blanca), si pueden obtener ciudadanía de los Estados Unidos. Con toda seguridad, este año, la Suprema Corte de Justicia se pronunciara en el sentido de lo que significa realmente subject to the jurisdiction thereof. ¡Ahí si tendremos un fallo histórico!

