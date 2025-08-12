Lo que callamos los abogados litigantes

Ejercer la profesión de derecho, y sobre todo en lo penal, es equiparable a transitar sobre un campo minado. Ocupamos tiempos significativos en redactar documentos para que no sólo salgan bien fundamentados sino que reforzados, tumbamos nuestras bibliotecas para prepararnos para litigar e intentamos manejar al dedillo los hechos del caso, las evidencias existentes, la posible calificación jurídica y todo lo ligado al proceso a nuestro cargo, hacemos interconsulta y por un momento hasta nos creemos que la preparación sirve de algo en los tribunales del país.

Pero ese aliento de esperanza tarda poco en esfurmarse porque la realidad nos golpea de manera despiadada. Nos toca lidiar con personas disociadas, fiscales que se creen vengadores, policías que se creen fiscales, jueces que juegan a ser Dios y peritos que son “policías con batas de laboratorio”.

Si eres abogado, y sobretodo de esos que defienden a personas en conflicto con la ley penal debes andar sorteando minas, porque en las fiscalías harán lo posible por no permitir que realices ninguna diligencia procesal válida durante la etapa preparatoria y llegues al juicio sin pruebas a descargo, por no descubrirte los hallazgos de la investigación para que no puedas ir verificando la ampliación de los elementos fácticos y, consecuentemente, no tengas el tiempo suficiente para diseñar una respuesta que pueda competir de modo justo, usarán a la prensa a su antojo para desprestigiar a tu cliente desde los inicios de las pesquisas y generarán la necesidad de que este, no sólo tenga que ocuparse de su defensa en los tribunales sino también de que su crisis reputacional no incida en las decisiones jurisdiccionales y no destruya su familia -concomitantemente-.

Y, si eres abogado de la víctima debes tener claro que si quien laceró a tú cliente es un poderoso, es mejor que dejes eso así y que no pierdas tu tiempo, porque el derecho penal es, como se apuntala desde tiempos inmemoriables para “negros, pobres y feos”.

Pero si por cosas del destino, coincides con un fiscal que cree en la ley y que desea realizar un trabajo objetivo y de calidad, entonces te aterra que te autorice algún peritaje que deba ser realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), porque esa entidad es un mercado cualquiera.

Con los jueces es peor, los más son niños a los que les faltaron abrazos, porque como dice mi hermana parafraseando a la opinión experta, “por cada hombre enojado hay un niño al que le faltaron abrazos”, tienen la piel muy fina por lo que debes colocarte guantes de seda, como lo haces cuando vas a ojear un delicado libro de pintura de picasso, pues en su defecto arremeten sin piedad contra ti cuestionado tu ética profesional, intentando hacerte quedar mal delante de tú cliente – y tú sabiendo que son ellos quienes tienen techo de cristal- o apresan o condenan a tú cliente sin evidencias suficientes sólo para tú sepas quien es el juez.

Todo el mundo sabe lo que está mal, pero callamos, y así continuamos caminando en círculos. Algunos, los menos, recusamos cuando hay que hacerlo, presentamos quejas, nos oponemos, combatimos, pero los llamados a decidir esas quejas no sancionan las antiprácticas, entonces el sistema continua mal.

Un código penal nuevo -pero vetusto- no resolverá nada, aplicar un verdadero régimen de consecuencias a quienes lo haga mal, sin importar si es abogado, juez, fiscal, defensor, policía, perito, secretario o hasta al que barre en el palacio, la fiscalía o la defensoría, hará la diferencia.

La autora es Licenciatura en Derecho, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

; Maestría en Ciencias Penales, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra; Programa de Formación de Defensores Públicos, Escuela Nacional de la Judicatura; Taller de Capacitación para Monitores en Litigación Estratégica, Oficina Nacional de la Defensa Pública; Curso de Interrogatorio de Testigos, Universidad Interamericana de Puerto Rico; Facilitadora para la Escuela Nacional de la Judicatura; Expositora en el Décima Quinta Jornada Laboral de la Defensa Pública, Instituto Paramericano, Panamá; Co- Facilitadora en el curso: “Manual de Litigación de la Defensa Pública; Abogada de la firma del Lic. Pedro V. Balbuena Batista”.