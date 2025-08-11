Verifique y actualice el código de barras de su DS-160 antes de su cita de visa

El código de barras en su formulario DS-160 (el que comienza con “AA”) debe coincidir con el que aparece en su perfil de cita. Si su perfil tiene un número incorrecto, incompleto o diferente, debe actualizarlo con el número correcto al menos 3 días laborables antes de su entrevista en la Embajada de EE. UU.

La Embajada recomienda que los solicitantes actualicen el número antes de su cita en el VAC. Si usa una agencia o un tercero para llenar su solicitud, usted sigue siendo responsable de cumplir con este requisito.

Tome en cuenta que un “día laborable” no incluye fines de semana ni días feriados cuando la Embajada está cerrada.

Para hacer el cambio, inicie sesión en su cuenta en https://ais.usvisa-info.com. En la “Página de resumen del solicitante”, haga clic en el ícono de configuración y seleccione “Editar”. Actualice el campo “DS-160 Number” con el número de confirmación correcto y completo, y haga clic en “Guardar”.