Las declaraciones públicas y las órdenes, sugieren que preparan el escenario para una operación militar estadounidense en Venezuela. Primero el presidente Donald Trump acusa al presidente venezolano Nicolás Maduro de narcotraficante, duplica una recompensa por su captura, y ordenó que los militares combatan el narcotráfico.

Hay que ponerle atención a las actividades marítimas en torno a Venezuela.

A Washington le preocupa la presencia de naves iraníes en Venezuela.

El presidente Maduro ayer era desafiante, hoy luce preocupado. Quizá la inteligencia estadounidense haya confirmado informes de una división dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela.

No lanzarán una aventura militar sin información de inteligencia muy bien confirmada.

De 20 países latinoamericanos, cuatro, una quinta parte, padecen problemas políticos; Haití enfrenta inestabilidad, Venezuela, Cuba y Nicaragua sufren dictaduras.

Las “narcodictaduras” son el nuevo enemigo: petróleo, oro y otras riquezas convierten a Venezuela en una tentación irresistible.