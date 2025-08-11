Desde la ciencia se defienden derechos, no se violentan.

A propósito del debate de esta última semana sobre el supuesto consentimiento íntimo entorno a las relaciones sexuales, diferentes sectores han caído en una especie de “aporía social”, o subjetividad del pensamiento que los lleva a expresar ideas según su propio marco de referencia, ideología o contexto, anulando cualquier posibilidad de explicación científica.

Es preocupante ver cómo los pensamientos radicales continúan siendo tomadores de decisiones, ignorando el alto costo que ha llevado. Las ideas supremacistas discriminan y niegan derechos. Legitimar que los matrimonios se reducen a mantener relaciones sexuales independientemente del estado o decisión de la mujer y que esta “debe” responderle a la pareja, se convierte en un duro golpe. Parecería que no es suficiente la historia de las mujeres que han luchado en el sistema por haber sido víctimas de abuso sexual.

Este tema abre un debate académico, ahora las víctimas no solo tienen que superar el trauma que genera un abuso o violación sexual dentro de su relación, sino que también, tienen que luchar con otras mujeres para que comprendan el impacto que genera esta problemática.

La psicología es una ciencia para conectar y ayudar a las personas en la interacción con sus relaciones interpersonales y la comprensión del comportamiento. En las aulas con mis estudiantes de grado y maestrías me preocupo por explicarle la importancia que tiene la empatía ante los problemas o trastornos de los pacientes; un psicólogo que no desarrolle la empatía será incapaz de conectar en una buena relación paciente- terapeuta. Será incapaz de preguntar de forma respetuosa. Será incapaz de mantener la confidencialidad. Será incapaz de aplicar técnicas o estrategias validadas científicamente.

La ciencia ha demostrado que puede existir el abuso dentro de una relación, Brownmiller (1975) estudió la violación marital concluyendo que, es la expresión más pura de la ideología patriarcal ve a la mujer como propiedad de su marido. Por otro lado, la Dra. Rusell (1982) estudió la violación sexual en el matrimonio como la ausencia de amor y respeto por la pareja. También Osvaldo-Reyes (2020) demostró que forma una de las manifestaciones más dañinas para la salud física y emocional de las mujeres es la violencia sexual. En tanto, la OPS (2021- 2024) 1 de 3 adolescentes y mujeres de 15 a 49 años ha tenido experiencia de abuso físico, sexual y psicológico en algún momento de su vida.

El canal de la ciencia no puede estar enfocado a alimentar el irrespeto. Las secuelas traumáticas son evidentes para los que sí saben ejercer la profesión de forma responsable. En las consultas puedes identificar el estrés postraumático, ansiedad, alteraciones del sueño, sensación de ahogo, disfunciones sexuales psicológicas en mujeres que han vivido en estado de vulnerabilidad.

El camino no ha sido fácil para las mujeres. El matrimonio o la vida en pareja se debe construir desde la base del consentimiento, el respeto, la autonomía y la toma de decisiones. No estamos en la época de la guía de la mujer perfecta donde se cosificaba a la mujer porque estaba llamada al “deber sexual”.

Esta ola de indignación generada por los pronunciamientos de otras mujeres que son llamadas expertas en áreas y promueven la violación de derechos sexuales de mujeres.

No apaguemos las voces que cuentan con aval, dejamos atrás las banderas políticas o ideológicas, no sacrifiquemos con prácticas inapropiadas.

Una sociedad justa vela por defender derechos, no por violentarlos.