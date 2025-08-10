La tarde, los amigos y el complejo memorial del amor

La tarde olvidó el rumor salobre. Canta un ansia de esplendores carente de convicción. Empezó sin saberlo, escapando desde tus manos. Horada los túneles para separar tus dedos. La encontré de sopetón, caminando entre flores y jardines. Son terciopelos y espinas, el Hibisco o Anturio y las prisioneras orquídeas. La Rosa de Bayahíbe refulge exuberante y el Jazmín Mariposa, la Pinza de Langosta y la Frangipani (Plumeria) imponen su presencia en el aroma sin pedir permiso ni someterse a negociación.

Las flores son el puñal de los recuerdos. En las heridas que abren la tarde incrusta su dimensión de tiempo cargada de espacio, y el espacio su calidad de pasajero, incansable del tiempo. Me esperan, o eso pienso, para un momento de algarabía. ¿Qué alegría risueña puede haber si no te tengo?, me pregunto. ¿Cómo puede ser el mundo si tu presencia no existe? La tarde pareció susurrarme: "Allá la verás, sigue adelante". Y, creyéndole, continué. Se dice que el camino no es el destino, sino apenas una trenza sin lazos. Para recorrerlo caminé libre, pensando en Rodolfo, el amigo, también en mi Ricardo y en Enmanuel. Ojalá las esposas los hayan perdonado, pienso mientras camino. Ojalá ellos hayan perdonado a sus esposas, también. Sin el perdón, la gente se pierde en las rutas y sendas de los caminos angostos y variantes; felices y mortales. Yo solo esperaba que estuvieran juntos, riendo, parloteando, sin temas o situaciones graves sobre los cuales hablar. "La seriedad es el precipicio del alma", le escuché a alguien decir una noche. De ahí su fama de enemiga de glorias y de rompe-fiestas. Mientras camino pienso en cada uno de ustedes, amigos, a quienes ansío encontrar en esa fiesta. Corrijo, no es fiesta, lo sé: solo un encuentro de viejos conocidos que, para alguna vez pensar que se quisieron, decidieron envejecer. Alguna vez creyeron compartir algún camino y la abandonada ilusión de sociedades justas y de amores inmersos en la perennidad. Pero ¿quién sobrevive el ansia de las egolatrías? ¿O a la activa dejadez de las indiferencias? Con las yemas de mis dedos avanzo en el camino, tocando los pétalos, las hojas. El camino es angosto y, a veces, avenida, aunque también, callejón. Solo espero encontrar y ver a Pedro mordisqueando las salchichas. Ha comido tantas que le ha sido imposible dejar de engordar. O a Arsenio, con su mirada de pavo insensible. O a José con su mirada de recia y absoluta angustia económica, queriendo, como siempre, vivir de los demás. Si estuviera Antonio con su falso cristianismo lo escucháramos preconizar que la justicia ha llegado. Y Rosaura vendría, oronda y coqueta, a decir: "¡Aquí estoy!" Gestualizaría alrededor de ella misma y de las fogatas que no necesita. Quizás se quite el sombrero, lo lance a la gente y deje ver su pelo de peluca y sus implantes de glúteos. Reirá como siempre, considerándose la exhibicionista. Traigo esas imágenes desde la fiesta pasada. Similares pensamientos, durante el camino, también se apoderaron de mí. Estoy a un paso de mis viejos amigos, de la casa, del jardín, de la piscina donde habremos de compartir lo que de jóvenes hicimos. No sé, lo juro, con qué frase ingresaré a ese espacio que no sea la pronunciada la última vez. Esta sensación de mundo detenido, de historias circulares, de momentos regresando desde la cola de lo que viví. Son parte de mi vida, de ahí mi sentimiento de alegría y dolor. El olor de las flores va quedando atrás, lejos. Cuando están muy lejos es porque la casa se ha acercado. Estoy en el pórtico y toco el timbre como lo he tocado cientos de veces. Apenas lo hago y llega Ramón, abriendo la puerta. "¡Entra!", me dice, "Nos alegra que hayas venido". Sus ojos se han tragado la paz infinita. Los míos, ansiosos, la ansiedad. Quieren encontrar la mirada de Carmen. Quizás para sentir que es la llave del mundo, la cama del paraíso. El premio deseado, algo así como la redención. Decido ingresar. Tu voz, ¿vendrá con tus ojos, a saludar? Tu cuerpo casi olvidado, ¿con tus brazos, a abrazar? El perfume de las flores lo sabrá.