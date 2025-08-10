Que la Policía Nacional detenga a un ciudadano es normal. Todos estamos sujetos a ser investigados por la autoridad, sin importar el tema en cuestión.

Hubo un tiempo en que los apresamientos indiscriminados estaban a la orden del día. La institución del orden desaparecía detenidos y reprimía a parientes y amigos que reclamaban claridad en el hecho. Esa etapa, gracias a Dios, ha sido SUPERADA. Sin embargo dos hechos ocurridos la semana pasada preocuparon a los gremios periodísticos, a los medios de comunicación y al país. Sin importar quien esté involucrado, no tiene justificación que la policía detenga a un ciudadano y 36 horas después se desconozca su paradero. Más incomprensible aun es que ese ciudadano se encuentre en poder de esa misma institución y una agencia de ésta informe al país que está “BUSCANDO” a ese detenido. El hecho es más alarmante porque los detenidos no carecían de documentos, que pudiese justificar su “desaparición” o encierro en una celda de un cuartel de la policía. Hablamos de dos casos que se producen en medio de la tan VALORADA reforma policial: Edward Ramirez, periodista, y el joven Abel Ricardo Santos. Se dice que luego de la reforma los agentes son “más educados”, respetuosos del ciudadano y orientados a ser mas apegados a las leyes. También los nuevos agentes, ahora con cámaras corporales y equipos para escanear placas y documentos están supuesto a no incurrir en esas “equivocaciones”. Es inexplicable que un ciudadano este retenido 36 horas en un cuartel a 800 metros del edificio principal de la policía y esa institución se lance a la búsqueda de esa misma persona, considerándolo DESAPARECIDO. En esta época de modernización de la policía esos hechos son inaceptables. Quisiéramos creer que fue solo UNA PIFIA policial. Que hechos como esos no se repetirán NUNCA MAS. Lo correcto, cuando se incurre en un error, es reconocerlo, en buscar justificación.