Papá, soy yo

Mi padre nunca fue un perdedor. De humilde buscavidas en el poblado de Quivicán curso la escuela primaria donde aprendió a leer y a escribir. Pero ahí quedó. Subió al escenario radial junto a sus hermanas, se echó carbón en el rostro y cantaba, bailaba y hacía chistes. Después aprendió el oficio de telegrafista.

Se ganaba la vida en la estación de trenes de su pueblo natal, enviando y recibiendo los horarios de salida de aquellos vagones que no solo transportaban sueños, sino también espacios para descubrir el mundo interior de cada quien. Allí duró poco.

Mi abuelo le consiguió un traslado para Santiago de Las Vegas, pueblo habanero cercano a Rancho Boyeros, la principal región del interior del país donde pululaban emisoras radiales, teatros, cines y diversos espectáculos públicos.

En una función de teatro a la que acudió la compañía artística de mi abuela materna, conoció a mi madre, una guajirita recién llegada del pueblo matancero de Alacranes y establecieron noviazgo primero y matrimonio después. Fue una ceremonia de primera clase en la habanera iglesia de Montserrat, costeada por el propietario de una casa de juegos de azar.

Mi padre fue muy popular por su oficio en la radio y en el telégrafo y se movía entre las clases altas, medias y bajas de Santiago.

Su matrimonio lo obligó a vivir en La Habana con su esposa quien recibió como regalo de bodas una casa en la barriada de Lawton a su nombre, pero que mi abuela materna la administraba como suya. Yo nací a los pocos meses de aquella boda inolvidable. Si hago este relato es para destacar sus ansias de conocimiento que logró acumular de forma autodidacta. Logró un traslado como telegrafista de ferrocarril ha encargado del turno de madrugada del Ministerio de Comunicaciones con un salario superior para entonces que alcanzaba para sobrevivir. No conforme con ello, estudió periodismo en el Instituto Márquez Sterling, el cuarto centro de estudio creado en La Habana (Brasil, Argentina y México como precedentes) que por aquellos años era más importante que una licenciatura universitaria.

Ese instituto fue un hito en la historia de la prensa cubana, cuyo nombre honró al periodista, escritor, diplomático y político cubano. Para obtener el ingreso a esos altos estudios, entre otras pruebas, se debía de cumplir un examen de admisión con elementos de cultura universal y cubana, gramática y un ejercicio práctico.

Mi padre leía muchísimo. Tenía una amplia biblioteca y se convirtió en gestor cultural de Santiago de Las Vegas, promoviendo todo tipo de eventos. Allí viajaba todas las semanas para promover actividades y exposiciones con figuras del arte y las letras mundiales que arribaban a Cuba para promover sus obras.

Comenzó a publicar crítica de arte y literatura en las revistas “Antorcha” y “Aerovoz”. Con esos escritos su nombre comenzó a sonar en el mundo cultural cubano.

Fue distinguido hasta por José Lezama Lima quien lo invitó a las tertulias del grupo Orígenes, a lo que mi padre se negó por no ser poeta y tener su tiempo comprometido en otros afanes. Como periodista asumía la literatura como un hobby.

En 1958 optó por una plaza de Corresponsal de la Agencia Internacional Prensa Unida (UPI) y desde ese mismo año se integró al equipo de redactores de esa agencia. Allí duró hasta el año 1961 cuando la agencia fue expulsada de Cuba y él quedó sin ese otro empleo que le procuraba recursos para que su familia viviera mejor.

Escribiendo para las citadas revistas “Antorcha” y “Aerovoz” lo veía teclear insistentemente en su maquinilla Remington.

Cuando creí ser un escritor hecho y derecho, recibí la noticia de que él había ganado un importante premio literario. Después siguieron otros y otros.

Muchos de sus textos para niños fueron incluidos en los libros de texto del Ministerio de Educación de Cuba.

Toda esta historia de mi padre es para llegar a este punto donde contaré lo que más le admiré. Jamás le dijo a nadie que su hijo sería mejor que él. Y reíto: no se consideraba un perdedor. Ni yo lo consideraba tampoco como un ser con la cabeza gacha ante mi paso triunfal. Todo lo contrario. Siempre creyó en lo que hacía, se dio importancia, Me preguntaba por mi obra y me daba consejos que de haber seguido, mi rumbo literario hubiera sido otro.

Nunca se sentó en un balancín para ver pasar mi carro triunfal. Todo lo contrario, jamás confesó, ni en público ni en privado que su hijo lo iba a superar en el mundo de las letras. Eso me ha provocado la mayor admiración posible a su historia, su trabajo y sus escritos.

Nunca fue político. Estoy orgulloso de que me haya engendrado un esperma como el suyo.