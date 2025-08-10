La que estaba mal era yo

A inicios de semana mientras estaba sentada en el balcón de mi casa, una voz molesta realizando reclamos llamó mi atención. Era una mujer y reclamaba una falta de respeto callejera.

Eran como las 7:00 de la noche y alcancé a escuchar que le reclamó al joven por qué dijo que se casaría con “la morena” y ella pidió que no la refirieran.

¿La verdad? A primera instancia me reí y no me pareció mal, que ella quizás pudo ignorar el improperio y continuar su paso. Sin embargo, luego me arrepentí, porque la que estaba mal era por tomar como normal tanto la falta de respeto como que ella se detuviera y le hiciera frente.

A pesar de que yo en otras ocasiones también le he dado la cara a las faltas de respeto, ver ese agravio a otra mujer me hizo superficial: normalice lo quien estaba mal y me burlé de quien SÍ estaba bien. Las faltas de respeto no se deben ignorar y continuar el rumbo como si nada.

Que para mí sea normal o habitual, no significa que esté bien.

Luego que la valiente joven se fue, el chico se quedó comentando con otro, porque claro, a ellos también les enseñaron que eso estaba bien o así lo entendieron por lo recurrente que suele ser este tipo de acoso.

El acoso callejero no se debe pasar por alto, debe comenzar a parecernos extraño que un hombre lo haga y no que una mujer se defienda y en caso de que así sea, recuerden que la que está mal no es ella, sino ellos.