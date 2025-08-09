La transmutación de “Barbecue”

La perspectiva moral varía de persona a persona. Aunque se esté inserto en un colectivo de determinada visión ideológica, siempre habrá tantas perspectivas de esa visión como personas la consideren, por aquello de “El mundo es mi idea de él”. En su obra “Los peligros de la moralidad”, el doctor Pablo Malo Ocejo plantea que, con frecuencia, la cuestión moral se enfoca desde compartimientos cerrados que permiten a quienes lo habitan psicológicamente separar su mundo del ajeno mediante la clásica expresión de “Ellos y Nosotros”, siempre partiendo de la idea de que “Ellos” están en el error y “Nosotros” en la verdad, en la postura correcta, en el ámbito de lo inmejorablemente ético (Cfr. LOS PELIGROS DE LA MORALIDAD, 2021).

Citando a James Walter y su libro “Becoming Evil”, el doctor Malo aduce que, “…las mayores maldades a lo largo de la historia las ha cometido gente que creía que estaba haciendo el bien”. Este enfoque de los conceptos del bien y del mal, insisto, varía con dependencia del litoral en que estemos ubicados. Asimismo, podemos encontrar, a través de toda la historia, a destacados criminales que han cambiado de actitud y orientado su conducta hacia una vida decente por efecto de una disuasiva dialéctica, mientras que otros simplemente simulan un cambio de actitud con miras a confundir a los demás, haciéndose pasar por mansas ovejas cuando realmente son lobos feroces.

Para un ejercicio calificador de la perspectiva moral donde se ubican algunos para cometer crímenes. les dejo de tarea, por ejemplo, los casos de ETA en España, de Stalin -asaltante de camino público en Rusia-, el de Mao y su Revolución Cultural, el de Hitler y su Holocausto, y muchos más. Todos ellos estuvieron convencidos de que hacían lo correcto. ¿Dónde ubicar entonces a “Barbecue” luego del cambio de discurso y su pretensión de derrocar el CPT? ¿Es un político que escogió el terror como método de lucha para alcanzar el poder, un delincuente arrepentido que ha decidido reorientar su desempeño público y enmendar el daño provocado, o un delincuente que pretende engañar a todos simulando un arrepentimiento incierto, solo para alcanzar el poder e imponer un régimen de terror?

Para mí no hay una transmutación real en la mente de “Barbecue”. Es un delincuente y seguirá siéndolo mientras exista. Empero, eso no nos puede resultar indiferente. Él es un peligro que no ha sido detenido y, de alcanzar su propósito, nuestros problemas serán mayores. Personalmente, no creo en la transmutación de “Barbecue”. pongámosle atención.