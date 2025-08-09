La transición de 1978

En 1978, solo el envío de un portaaviones norteamericano y la oposición del presidente Joaquín Balaguer pudieron frenar la asonada militar que tuvo lugar la madrugada del 17 de mayo. El triunfo electoral de Antonio Guzmán Fernández estaba sellado.

Apenas dos días antes de su toma de posesión, ya proclamado por la Junta Central Electoral y condecorado por el presidente Balaguer, don Antonio fue invitado por los jerarcas militares a una reunión en la sede de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas. Luego de algunas dudas, don Antonio decidió asistir a la reunión. Entendió que, en vísperas de la toma de posesión, los militares le explicarían asuntos de seguridad nacional y reconocerían su condición de presidente electo.

Hace unos años conocí esta versión de uno de los militares —quien me pidió no revelar su nombre— que estuvieron entonces en el salón de reuniones del hoy Ministerio de Defensa, pero mi imposibilidad de contrastarla con otras me impedía relatarla sin faltar a la verdad histórica. Pero en la magnífica entrevista que le realizó Miguel Franjul a mi apreciada doña Sonia Guzmán confirmó la versión del militar.

El militar —entonces joven— fue quien recibió a don Antonio cuando llegó acompañado de su yerno José María Hernández y Secundino Gil Morales. Tenía instrucciones de permitir la entrada al salón solo al presidente electo.

La intención de la cúpula militar era otra: entregarle a don Antonio una carta del Estado Mayor donde se le exigía que todos los militares presentes fueran ratificados en sus cargos. La misiva fue promovida por Neit Nivar Seijas y Rivera Caminero, como revela en sus investigaciones el periodista e historiador José Báez Guerrero. Ni el mayor general Juan René Beauchamps Javier, secretario de Estado de las Fuerza Armadas, ni Enrique Pérez y Pérez, ni Ramón Emilio Jiménez estuvieron de acuerdo con la misma, aunque la firmaron. Guzmán, ante esta insólita petición, se sonrojó, cruzó las manos y —como bien señala doña Sonia— respondió: “Estudiaré caso por caso”.

A su salida de la reunión, un grupo de periodistas apostados en el portón de entrada de la Secretaría, en la avenida 27 de Febrero, le preguntó: “Don Antonio, ¿qué le dijeron los militares?”. Don Antonio aprovechó la coyuntura y —continúa relatando su hija Sonia—, con su astucia natural, respondió: “Que respetarán la voluntad popular, serán obedientes a la Constitución, y me reconocerán como su comandante en jefe”. Pero luego susurró a sus acompañantes: “Eso fue lo que yo quise haber oído... Que lo desmientan ahora”.

Al asumir la Presidencia, mediante su primer decreto, destituyó a toda la cúpula militar y designó a Rafael Adriano Valdez Hilario como secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, a la vez que liberó los presos políticos y permitió el regreso de los exiliados. Un triunfo de la democracia.