El explorador británico Robert Scott y sus hombres emprendieron una penosa marcha, de miles de kilómetros sobre la nieve y el hielo, hacia el Polo Sur.

Deseaban llegar adonde ningún hombre había llegado hasta entonces. Al fin, en 1912, alcanzaron la “tierra incógnita”. ¡Pero qué desencanto! Otro hombre había llegado primero y dejado allí la bandera que flotaba insolente y victoriosa.

Ese fue el noruego Roald Amundsen. En realidad, todos los hombres buscan algo. Pero existe siempre la posibilidad del desengaño, de la desilusión.

En cambio, no sucede así con el que busca la perla más preciosa. A este buscador no le espera el desencanto. Si la busca con fe, la halla; sea judío o gentil, joven o viejo, rico o pobre, amo o sirviente.

Es tan valiosa a las personas que la hallan, que están dispuestas a renunciar a todos sus bienes para poseerla.

Esa perla es la salvación del alma, que Jesús ofrece a todo aquel que cree en Él. Dijo: “El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró” (Mateo 13:45-46).