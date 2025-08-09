¿Lloraremos como Argentina?

Argentina cayó en default dos veces. Hoy, nuestras cifras se deslizan por la misma pendiente peligrosa.

La canción “No llores por mí, Argentina”, inmortalizada en el musical Evita, nació como un canto de amor y desengaño entre un pueblo y sus gobernantes. Con el tiempo, se convirtió en un himno a las promesas incumplidas y las esperanzas rotas. Hoy, esas palabras nos alcanzan de cerca, porque la historia argentina podría ser el espejo de nuestro futuro económico.

El reflejo que nadie quiere ver

Antes del colapso, Argentina mostraba cifras muy parecidas a las nuestras: deuda pública del 60% del PIB, evasión tributaria superior al 40% y pagos de intereses que devoraban un tercio de los ingresos del Estado. Incluso, entre el 67% y el 73% de sus fondos de pensiones estaban invertidos en deuda pública, atando el futuro de los jubilados a un gasto estatal sin retorno.

En 2025, nuestra realidad no está lejos:

Deuda pública: 63% del PIB.

Déficit fiscal: más de 200 mil millones de pesos.

Pago de intereses: 28.8% de los ingresos del gobierno.

Evasión: ITBIS 36.7%, ISR 61.89%.

Informalidad: 55% de la economía.

Fondos de pensiones: 68.1% invertidos en deuda estatal improductiva.

Argentina entró en un círculo vicioso: pedía préstamos para pagar intereses, refinanciaba vencimientos y, cuando nadie confió más en prestarle, cayó en default por US$65 mil millones. El resultado fue brutal: desempleo del 25% y pobreza superior al 50%.

La pregunta ya no es si podríamos llegar ahí… sino cuánto falta para que se apague nuestra música y escuchemos el mismo silencio de los mercados.

Tres caminos, un mismo riesgo

1. Continuismo: dejar que la deuda supere el 75% del PIB en 2030, destinando más de un tercio de los ingresos a intereses y quedando a merced del FMI.

2. Ajuste ordenado: combatir evasión y recortar gasto improductivo para estabilizar la deuda sin hipotecar el futuro.

3. Reforma estructural: blindar los fondos de pensiones, priorizar inversión productiva y crear un fondo anticrisis para no seguir pidiendo préstamos solo para pagar los viejos.

Nuestro problema no es solo de ingresos: es de mala calidad del gasto, deuda sin retorno y ausencia de disciplina fiscal. Cada día que postergamos decisiones firmes, avanzamos un paso más hacia el abismo.

El tiempo de actuar es ahora

Un pacto nacional contra la evasión, que nos roba más recursos que cualquier reforma fiscal.

Una ley que proteja los ahorros de los trabajadores para que no sigan financiando gasto corriente.

Una cirugía mayor en el gasto público, eliminando subsidios improductivos y reduciendo una nómina estatal inflada, para invertir en empleos reales y formalización.

Estas acciones no son opcionales: son la única salida para no hipotecar nuestro mañana.

¿Esperaremos a llorar para reaccionar?

Los países no quiebran de golpe; se endeudan poco a poco, hasta que ya nadie les presta. Entre tú y yo, todavía tenemos tiempo de evitar el destino argentino… pero seguimos avanzando dormidos hacia el mismo abismo.

La historia ya nos dejó una advertencia con música y letra. Que no llegue el día en que tengamos que cantarle al mundo, con lágrimas en los ojos: “No llores por mí, República Dominicana”… porque ya será tarde para evitarlo.

