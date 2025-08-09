Ciberpolifobia o el liderazgo saboteado

Un político ciberpolifóbico se queda sin radar. Y sin radar es más probable que gobierne a ciegas.

En un encuentro jurídico-periodístico escuché una confidencia que revelaba mucho más que miedo: un alto funcionario admitía que el ruido digital de una plataforma informativa lo estaba llevando a ignorar mandatos judiciales, comprometer la transparencia y trastocar principios institucionales.

No era un miedo técnico ni legal; era emocional, visceral, casi paralizante. Y entonces lo entendí. No se trataba de un caso aislado, sino de un síntoma más amplio. El liderazgo contemporáneo, expuesto al escrutinio constante y a la viralidad impredecible, está siendo minado desde dentro por una fobia silenciosa pero influyente. A esa ansiedad la he llamado ciberpolifobia.

Partiendo de que la lengua es viva y constituye una experiencia social, dejo la palabra instalada sin pedir permiso a la academia. Porque esta fobia, que no es marginal ni anecdótica, está influyendo en decisiones de poder, en estrategias de gobierno y en la forma en que se ejerce o se posterga la autoridad.

La política no debe entregarse ciegamente al ruido digital, pero tampoco puede temerle. El desafío es gobernar sin perder el control ni el alma, proteger el principio de autoridad frente a ataques viles, pero sin usar eso como excusa para silenciar voces legítimas. Regular con inteligencia, no con pánico. Escuchar sin caer en chantajes. Decidir con datos, no con miedo.

La construcción de proyectos de poder político no debe ser incondicional al leviatán digital, ni dejarse narigonear por sus exigencias cambiantes. Gobernar no es complacer a la última ola emocional de las redes, ni moldear convicciones al ritmo del algoritmo. Esa subordinación equivaldría a una captura peligrosa, una renuncia estratégica que transforma al liderazgo en un artefacto funcional.

La ciberpolifobia define la ansiedad cada vez más evidente de ciertos liderazgos frente a un entorno donde las reglas del discurso público se han descentralizado. Ya no se trata solo de enfrentar a un periodista en una cabina de radio. Hoy hay que lidiar con influencers, streamers, memes y cámaras de eco que se activan sin pausa, sin permiso ni moderación.

El sociólogo Manuel Castells ha planteado que el poder político moderno se juega en el terreno de la comunicación, y que esta ya no es unidireccional. En la era de la autocomunicación de masas —donde cada ciudadano tiene una voz y una audiencia— el discurso ya no se controla, se negocia. La autoridad, entonces, se disputa minuto a minuto en plataformas digitales.

Es el temor a perder el control narrativo; a que un video descontextualizado se vuelva más creíble que una rueda de prensa; a que un trending topic derrumbe una estrategia planificada durante meses. Y cuando ese miedo se instala en los pasillos del poder, comienza a moldear políticas y decisiones bajo una lógica reactiva.

El miedo mal gestionado suele volverse autoritario. En nombre de la protección ciudadana, se disfrazan restricciones, se aprueban normativas ambiguas contra “la desinformación”, y se termina limitando la crítica más que defendiendo la verdad. Es un camino peligroso que erosiona la legitimidad democrática.

Como advertía Zygmunt Bauman, el miedo moderno es difuso y sin rostro. Justo por eso se vuelve más peligroso, porque puede proyectarse sobre cualquier cosa que no se controle. Y en el mundo digital, eso incluye casi todo. Las plataformas no solo informan, también emocionan. Ignorarlas no blinda; aísla. La viralidad es caótica, pero también es un termómetro de lo que indigna, moviliza o conmueve. Un político ciberpolifóbico se queda sin radar. Y sin radar es más probable que gobierne a ciegas.

Incluso los llamados medios tradicionales —periódicos, noticiarios, estaciones de radio— deben contarse hoy como plataformas. Nunca antes habían tenido tanta capacidad de tracción como ahora, con sus perfiles en redes sociales amplificando contenidos en tiempo real. Ese impulso se sostiene en dos factores clave: la credibilidad que muchos siguen manteniendo como marcas y la relación horizontal que han aprendido a construir desde lo digital con sus audiencias.

Aquí entra un matiz delicado pero ineludible: hay actores que, amparados en la libertad de expresión, utilizan el caos digital para extorsionar, desinformar o destruir reputaciones. Se mezclan verdades y ficciones; se publican datos íntimos; se manipulan emociones para silenciar, chantajear o monetizar el miedo. Por eso cabe dar la bienvenida al nuevo Código Penal y sus penas para los delitos digitales.

La politóloga Shoshana Zuboff ha advertido que la arquitectura digital moderna —diseñada para capturar atención y modelar comportamientos— puede terminar socavando los fundamentos democráticos. Por eso, más que censurar o aislar, los Estados necesitan instituciones sólidas, justicia independiente y una ciudadanía crítica.

La ciberpolifobia no debe seguir operando como un virus invisible en las decisiones de poder. Nombrarla es solo el primer paso. Comprenderla es urgente. Superarla, imprescindible. Porque el verdadero liderazgo no se define por el control del ruido, sino por la capacidad de navegarlo con criterio, justicia y templanza.