El Salto de la Pulga

1 Hay aclaraciones que oscurecen, cuando no tienen argumento sólido y convincente. En tal caso, mejor tapar el hoyo para que no sigan saltando macos…

2 ¿Vio la estrechez de las remodeladas calles de la Bolardozona? Se pincha una goma y se paralizará el tránsito, porque no hay dónde acorarse. Los camiones de bomberos tampoco pueden entrar.

3 La Procuradora Rosalba Ramos no ha descubierto nada nuevo. Aquí hay medios cuyos productores han desarrollado sus fortunas gracias al chantaje y la extorsión.

4 Si va a dar un «galletón», procure que no pase de «bacano», porque si llega a «bacanísimo», la respuesta puede ser un balazo, según el nuevo código de las madrugadas.

5 Bregar con niños de tres años, no es igual que con los de seis. No creo que la escuela está preparada para recibirlos y manejarlos adecuadamente, aunque haya precedentes.

6 La única manera de que haya cupo para todos los estudiantes en las escuelas públicas, es si se elimina la tanda extendida (simples guarderías), y se vuelve a la doble tanda.

7 La posible condena de diez a veinte años de cárcel por obligar a la esposa a tener relación sexual, traerá el fomento de “queridas, sucursales y chapeadoras”.

8 En la respuesta a las damas de la familia Abinader sobre las críticas al Código Penal, Pacheco se enredó desviándose por evasivos caminos irrelevantes.

9 ¿Y para añadirle un vagón al Metro hay que celebrar un «acto de inauguración»? ¡No relajen!

10 De 58 emisoras ilegales, Guido cerró 32 “que estaban respaldadas por guardias”. ¿Cooomo? ¿Y qué dice el Ministerio de Defensa?

11 Bukele es un mago prestidigitando leyes con fines de eternizarse en el poder, tal hacen los Ortega en Nicaragua: ¡Dictadura, pero legal!

12 A Bolsonaro le cantaron prisión domiciliaria. Se espera que Trump envíe un submarino nuclear a las aguas brasileñas.

13 Derribada la vieja estructura, el Vesubio del malecón pasa al reinado del recuerdo y la añoranza. ¡Pobre del que no disfrutó de sus Langostinos a la Moda!

14 ¿En qué quedó el anunciado plan de recoger la cablería inútil, abandonada, que hace ver nuestras calles como enmarañada selva?

15 Hacía 68 años que no escuchaba a un cura decir que el mundo fue fabricado por Dios en una semana. Algunos de los congregados se miraron. Yo me fui…