Notas al cuarto de siglo

Estoy próxima a cumplir un cuarto de siglo de vida, y en medio de eso he estado reflexionando con familiares y compañeros sobre cómo se han sentido los días últimamente, coincidiendo muchísimo en un mismo punto, sobre todo en aquello que, sin darnos cuenta, nos endurece el corazón: las noticias desagradables, los golpes bajos, las decepciones, la maldad, la ansiedad, el desinterés. Todo eso hace que olvidemos lo buenos que somos y lo buenos que podemos llegar a ser.

En este nuevo año de vida, quiero hacer extensivo un deseo muy personal de que todo aquel que me lea también pueda recordar, incluso cuando no lo sienta, que es afortunado. Que pueda reconocer que hay bendición en estar donde está, con la gente que lo rodea o incluso con la que ya no. Que pueda valorar las puertas que se abren, pero también las que no. Que entienda que cada sueño cumplido y cada sueño en pausa tienen su tiempo perfecto.

Parte de crecer y cumplir años es caer en cuenta de que podemos elegir a qué o a quiénes le damos nuestra energía, nuestro tiempo y atención, que eso hace la diferencia en nosotros mismos y en los demás.

Necesitamos recordar en cada año, especialmente en lo incómodo, que somos buenos porque lo somos, porque fuimos creados por Dios con amor y propósito, por un Dios que nos mira más allá de la adversidad. Y debemos honrar eso con cada decisión. Recordarnos a nosotros mismos que somos buenos también nos ayuda a mirar con más tolerancia al de al lado y entender que todos estamos intentando seguir adelante.

Ya vamos ganando si podemos levantarnos cada día y ver belleza en lo cotidiano, incluso en medio de las pruebas. Si logramos sostener el ánimo, si no olvidamos que aún en los días más difíciles seguimos siendo buenos.