“Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros”, Gálatas 5:11.

La carta de Pablo a los Gálatas evoca magistralmente la fuerza de la libertad en el creyente. Puesto que somos libres en Cristo, quien pagó el precio de nuestra liberación del pecado.

Por consiguiente, no debemos despreciar o invalidar esa libertad. Jamás tomarla para someternos a los deseos pecaminosos de la carne. Hemos de cuidar nuestra libertad.

Estimemos, amados hermanos, cuán elevado es el llamado de Dios a la libertad, sacándonos de la esclavitud pecaminosa.