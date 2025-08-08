La formación docente: algunas propuestas

2

Como expresé en mi artículo anterior, me voy a permitir proponer algunos aspectos que considero importantes para la formación docente del país en la actualidad.

I. Contenido del Currículo en la Formación Docente

1. Dominio de la Neurociencia. Estructura y funcionamiento del cerebro y cómo se producen los aprendizajes.

2. La Neuroeducación. Desarrollo cognitivo en las distintas etapas de desarrollo de los estudiantes.

3. Dominio de las áreas a enseñar. Su fundamentación y aplicación.

4. Las nuevas tendencias de la educación a nivel mundial, ante los retos de la sociedad de hoy.

5. Estrategias de aprendizaje innovadoras que contribuyen al desarrollo de un pensamiento crítico, lógico, y al desarrollo de competencias.

6. Dominio de las tecnologías digitales, las fuentes de informaciones tecnológicas, la Inteligencia Artificial, y como utilizarlas para el desarrollo de los aprendizajes.

7. La capacidad de expresión, dominio del Castellano y hábito de lectura.

8. Conocimiento de la historia universal, latinoamericana y dominicana.

9. Estudios sociológicos de la población dominicana en las diferentes clases sociales y sectores.

10. La internalización de valores humanos y ciudadanos, entre estos: responsabilidad, ética y respeto a la dignidad humana.

11. Conocimiento, respeto y defensa del medio ambiente.

12. La internacionalización, su importancia y aplicación de programas.

13. Desarrollo de habilidades para el manejo de conflictos.

II. Algunas medidas que incidan en la formación de profesores de acuerdo a las necesidades del país.

1. Formar anualmente en las universidades el número de profesores que demanda el MINERD, en los diferentes sectores, niveles y áreas de enseñanza.

2. Establecer y aplicar con carácter obligatorio medidas regulatorias para los aspirantes a iniciar la carrera de educación. Esto implica, la aplicación de dos pruebas: una que mida los niveles cognitivos, el pensamiento lógico y la comprensión lectora. Otra que mida conocimientos generales de las diferentes áreas del conocimiento desarrollados en los niveles preuniversitarios.

3. Reglamentar la exigencia al personal docente que forma profesores, poseer un nivel de maestría para el nivel de licenciatura y un grado de doctorado para los niveles de maestrías.

4. Que las universidades apliquen en la formación docente las características del currículo propuesto.

5. Que el MESCYT autorice para la formación de profesores, a las universidades, que cumplan con los requisitos establecidos por ese organismo, como ente regulador del sistema, en lo relativo al currículo, personal docente, infraestructura física y tecnológica.

6. Que el MESCYT realice un proceso de acompañamiento permanente a los programas de formación docente en las universidades autorizadas.

7. Que las universidades desarrollen programas,en coordinación con universidades internacionales que forman profesores, como: carreras e investigaciones conjuntas, intercambio de profesores y estudiantes, programa de pasantes, cursos de actualización.

8. Que el MESCYT colabore con las universidades para el desarrollo de educación continua, a través de cursos, diplomados, charlas, pasantías e intercambios, que favorezcan la actualización continua de los profesores.

9. Que el MESCYT priorice el programa de becas internacionales, a los profesores que imparten docencia en la formación docente y que lasuniversidades mantengan el sueldo a los profesores, durante el tiempo asignado a la carrera que cursen.

10. Que el MESCYT y el MINERD establezcan relaciones, programas y estrategias permanentes que favorezcan la formación docente.

11. Que el Estado aumente el financiamiento para la formación de profesores en las universidades, tanto estatal como privadas.

Reitero, el país necesita una educación de calidad que forme el capital humano que la sociedad de hoy demanda, que permita superar los retos actuales y aprovechar las oportunidades que nos brindan las tecnologías digitales, la Inteligencia Artificial, y la internacionalización. Para esto, la formación de los profesores que imparten docencia en los diferentes niveles educativos constituye un aporte significativo.