Restricción presupuestaria y calificación crediticia

Primer Tiro

Mientras no se ejecute una reforma fiscal de la profundidad suficiente para convencer a los inversionistas locales y globales de que la deuda pública es sostenible a largo plazo, toda mejora de la calificación crediticia de la misma seria temporal. El texto de la nota de Moodys, en la que notifica la mejora de dicha calificación, lo deja bien claro: “La Republica Dominicana de encuentra en una posición fiscal débil en comparación con sus pares de la región, y enfrenta desafíos crediticios persistentes, relacionados con una base de ingresos limitada y una alta exposición del endeudamiento en moneda extranjera, en ausencia de reformas significativas para aumentar las recaudaciones….de cara al futuro, si bien esperamos que el gobierno dé prioridad a las emisiones de deuda en moneda local y adopte medidas administrativas para mejorar gradualmente la recaudación y reducir la evasión fiscal, junto con reformas de ingresos más profundas, es probable que la asequibilidad de la deuda siga siendo significativamente más débil que la de sus pares, lo que limitará la calificación en el nivel Ba2 en el corto y mediano plazo".

Segundo Tiro

Moodys y las demás agencias de calificación crediticia, así como los inversionistas globales y locales, saben que la restricción presupuestaria que impone la ley de responsabilidad fiscal no es creíble en ausencia de reformas. Limitar el crecimiento de los recursos destinados a la producción publica de bienes y servicios esenciales, para una población que cada vez demanda mayor cantidad y calidad de los mismos, a un 3% en términos reales, es un objetivo que en los ámbitos sociales y económicos genera una situación insostenible en las condiciones fiscales y macroeconómicas actuales, pues los recursos disponibles para la producción publica (los que se obtienen después de deducir el pago de los intereses de la deuda), están limitados por las recaudaciones que generan la baja presión tributaria y los intereses que devenga la deuda pública. Mientras mayor es la deuda de todo el sector público, mayor es la proporción de los ingresos fiscales que hay que destinar al pago de intereses, y la misma se encuentra en un insostenible e intolerable 36.3%.

Tercer Tiro

La sostenibilidad de la deuda pública es una condición necesaria para el mantenimiento de la calificación crediticia. Las evidencias disponibles sugieren que en el año en curso la relación deuda/PIB cerraría en 46.9%. Partiendo de la restricción presupuestaria a la producción publica de bienes y servicios, y de las demás variables del marco fiscal y macroeconómico, se puede estimar que en el 2026 la cifra anterior se reduciría ligeramente hasta colocarse en 46.4%. Manteniendo constante todos los demás factores, una recesión que anule el crecimiento del PIB y desplome la inflación a solo 1% anual, dispararía el coeficiente de deuda hasta el 49.4% del PIB, lo que significaría un alejamiento significativo de la meta del 40%. Mientras la situación actual se mantenga inalterada, para mantener la calificación crediticia y evitar el crecimiento de la deuda y sus intereses que un escenario como el anterior produciría, habría que reducir los recursos destinados a la producción publica de bienes y servicios en un 20.4%, y todo el mundo sabe lo que eso generaría, y también lo que hay que hacer, aprobar y aceptar para evitar que eso suceda.