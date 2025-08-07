Edward y otros periodistas

Cuando estaba empezando el periodismo en Teleantillas con Susana Flete aprendí que es importante leer, entender y recordar información; no se escribe lo que no se entiende, no se va a los servicios a comer, es importante contrastar la información obtenida, tiene que existir un espíritu que cuestione las cosas que se escucha y otras lecciones que también sirven para la vida. Esta semana he conectado con ese aprendizaje. Sin abundar en el caso del periodista Edward Ramírez, donde se violentaron sus derechos como ciudadano y se afectó su moral, he tenido que escuchar periodistas decir “dejen eso así” porque desde algún lugar que no era su medio le pidieron que no siguieran informando sobre el caso. Pocos publicaron las declaraciones de Faride Raful respecto a este tema. He visto a periodistas que no leen, se quedan con porcientos y no preguntan el número base, periodistas que no cuestionan, que no tienen inquietud, que le ponen información al ChatGPT para que le redacte la noticia y ni siquiera se toman tiempo de leer, periodistas que solo le importa el salario y trabajar lo menos posible, he visto un periodismo diferente, que no me identifica y al cual no quiero pertenecer.