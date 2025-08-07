Consciencia, experiencia objetivo-subjetiva y educación

Pretender tener consciencia ha sido un poderoso artilugio para activar comportamientos esperados; un predisponente subjetivo, ideológico y ético, capaz de intermediar entre el instinto, la voluntad y las respuestas. El tema provoca la pregunta: atarla a fines esperados, fijados desde un poderoso sistema de condicionamiento operante, ¿impactaría la calidad educativa?

Si hay algo en lo cual la humanidad ha fracasado es en no haber formado una “consciencia social”, compartida y acuñada por todos los miembros de sus diferenciados colectivos. Menos aún en validar una “consciencia universal”.

Quizás se explicaría partiendo del ensayo que Matthew D. Liebernan publicó en la edición de agosto, 2025, de “Tendencias en Ciencias del Conocimiento”: la persistencia de experiencias humanas subjetivas diferentes ante circunstancias externas idénticas.

El autor apela a la idea de sincronía neuronal, como “similitud con la cual el cerebro de las personas responde a lo largo del tiempo” para, desde ella, indagar sobre la base neuronal de las experiencias subjetivas, enfocado en identificar las “diferencias sutiles en la percepción e interpretación conscientes durante experiencias prolongadas”.

Como “cada cabeza es un mundo”, lo relevante es lo que postula el autor: la capacidad de la metodología de “sincronía neuronal” para arrojar luz sobre “los fundamentos neuronales de la subjetividad humana”, para superar los enfoques tradicionales.

Este autor indica lo objetivo de la subjetividad. Consiste —nos dice— en “la experiencia consciente del mundo en primera persona” y es uno de los misterios científicos más profundos, lo que se percibe y siente al experimentar el mundo. Aunque, aclara, es una experiencia consciente.

En el artículo, propone la precitada “metodología de la sincronía neuronal interpersonal” para evaluar “la correspondencia entre las respuestas cerebrales de dos o más personas a lo largo del tiempo”, para informarnos sobre “los correlatos neuronales de la consciencia” (NCC).

Para explicarlo recurre a diferentes metodologías, incluyendo “la sincronía diferencial”; variante de la sincronía neuronal que examina cuándo la sincronía neuronal diverge, en vez de converger, entre individuos de un grupo, colocados ante estímulos idénticos, lo cual explica que las respuestas obtenidas no son impulsadas por la “realidad objetiva”, pretendidamente similar para todos los individuos expuestos a las mismas entradas. Esta sincronía diferencial va tras y detecta las experiencias subjetivas distintas de los grupos, en vez del grado de similitud del estímulo objetivo.

Mediante estudios de neuroimagen aplicados identificó la sincronía diferencial en escenarios dados. El resultado fue encontrar respuestas en regiones cerebrales, al menos durante un cuarto del tiempo, en su mayoría. Dos regiones destacaron, informó: el lóbulo parietal inferior (IPL), incluyendo la Unión Tempo Parietal (TPJ), con 92% apariciones, y la Corteza Medial Posterior (PMC), con 72%. Estas mediciones, pese a su verificada confiabilidad, no identifican “la naturaleza de dichas respuestas subjetivas”.

Existen múltiples enfoques —refiere— que ayudan a identificar estos vínculos “entre patrones neuronales particulares y experiencias subjetivas extendidas particulares que —aún así— no se pueden explicar exclusivamente en términos de entradas objetivas.

La “artillería” del autor incluye Experiencias prereflexivas, la Atención, la Transmisión intra regiones cerebrales de memoria, los Bosquejos simbólicos y otros procesos.

Un fascinante tema que ¿puede contribuir a mejorar la Educación?