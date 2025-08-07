La brújula de la esperanza

Sin una firme esperanza que dé sentido a nuestra vida y rumbo a nuestro caminar, no iremos a ningún lugar; nos sentiremos perdidos, desorientados, vulnerables ante las tormentas de la existencia. La esperanza no es ingenuidad ni evasión, es la certeza interior de que, a pesar de todo, la historia tiene un sentido y nuestra vida una dirección.

Es la brújula que nos orienta cuando el dolor nubla el horizonte, cuando los fracasos intentan paralizarnos o cuando hasta la rutina amenaza. La esperanza cristiana nace del encuentro con Cristo resucitado, que venció a la muerte y nos invita a seguir caminando con los ojos puestos en el cielo, pero los pies firmes en la tierra. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.