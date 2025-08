Buena intención…pero

Dice el refrán que “la tercera es la vencida”. En esta ocasión, me parece que no se cumplirá. Hablo de que, desde el 2022 el presidente Luis Abinader ha estado anunciando la integración de los niños desde los 3 años a la educación pre escolar. La decisión está tomada desde el 2014.

Ese año cuando se firmó el Pacto Educativo se incluyó que los niños ingresen al sistema educativo formal. Hasta ahora no hemos visto que se ha trabajado en preparar las condiciones para dar este paso. La intención es buena. El deseo es plausible.

Pero, con un sistema que, según la ADP, requiere cupos para 100 mil alumnos y demanda de más de mil 500 profesores especializados, tal parece que aún no llega la hora para eso.

Lo que dice el gremio de los profesores, ha sido refrendado por padres de alumnos que cada día recorren escuelas buscando un cupo para sus hijos. Además, cuando ese proyecto inicie formalmente se tiene que incluir todo el sistema educativo, público y privado. A todo esto uno se pregunta ¿dónde están los profesores especializados en formación pre escolar? Creemos en la educación.

Apoyamos el anuncio de llevar los niños desde los tres años a la escuela. Lo que queremos es que cuando se haga, haya sido elaborado un plan para no fallar. No para llenar requisitos. Que tengamos los maestros preparados. No es lo mismo lidiar con un niño de 6 años, como hasta ahora, que con un pequeño de tres. A esa edad el educador debe ser más que un maestro.