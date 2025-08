Memorias de un aprendiz de editor

Si algo admiro de las personas que me rodean es que saben aceptarme como soy. Edito la sección cultural de un diario desde hace algunos años y jamás he priorizado una publicación ajena a la cultura dominicana. Es cierto que repito autores, a veces con insistencia. Si lo hago es porque sus obras se acercan bastante a los símbolos de la dominicanidad.

Tengo virtudes y defectos como todos los seres humanos. No soporto egos, idolatrías ni falsos dioses en busca de fama inmerecida. Pero nadie me puede señalar con la daga de la inquisición.

No publico a santos enclaustrados, y limito mis preferencias personales lo más que puedo. Soy otro editor más. No quiero poner como pretexto mi salud porque desde antes de convalecer me he enfrentado al poder.

Me he convertido en un observador neutral que no pretende sonrisas. Actúo en favor de los dominicanos, y no espero aplausos.

A veces cometo pifias. Sin embargo, me considero divertido.

Dejo a un lado mi puesto de trabajo para a ir al baño o buscar siempre una sonrisa ajena cuando las dudas parecen frenar historias complicadas.

No me detengo a mirar por los ventanales, ni intento arreglar el mundo. Vuelvo a mi lugar, tomo asiento y saco de mi memoria algunos recuerdos que no me dejan en paz para incrustarlos en un pedazo de papel. A veces ingiero alimentos cuando la prisa del cierre pone mi cabeza al revés.

No acepto regalos. Recibo libros y recuerdos de instituciones y personas que colaboran desinteresadamente con las páginas del periódico donde me gano la vida.

Algunos me llaman cariñosamente “el viejo gruñón” porque exijo demasiada pulcritud. Hago la función de mago para complacer a todos o a casi todos los que aspiran a ver su nombre en letra impresa o circulando por la red. No repito notas de prensa de instituciones públicas porque todas ellas pertenecen a ministerios o particulares que poseen formas de llegar al público sin necesidad de robarle un espacio a un colaborador o a una figura del mundo cultural que no tiene otro lugar difusivo que este trozo de ventana con frecuencia semanal.

He tenido la suerte de que, tanto la dirección del diario como sus dueños, me han dado libertad y confían en mi trabajo. Y agradezco esa deferencia hacia mi labor. Es como una palmadita sobre mi hombro para continuar divulgando obras y creyendo en lo que escriben los colaboradores que se han sumado, de forma voluntaria, a los espacios a mi cargo, para bien, o para mal.

Esto que aparece a continuación nace de mi propio ejemplo: Durante mi convalecencia permanecí varios días en una sala de cuidados intensivos en estado de coma. Mi cuerpo no respondía a ningún aviso, pero mi mente sí. Viajé al pasado, conversé con figuras de otro tiempo sobre letras, artes y vivencias de aquel mundo dejado atrás.

Mi mente también pudo mirar por el ojo de una cerradura invisible a enemigos declarados que hacían fila en el hospital para verme y conocer mi estado de salud. Ellos protestaban en alta voz porque los médicos impedían sus propósitos.

En medio de esas digresiones comprendí que la mente humana tiene también segundas y terceras partes. Y siempre va a existir. Ella hace funcionar esto que somos; da órdenes a las manos para teclear, a los pies para andar, y también sabe desdoblarse y se ocupa de temas de este presente.

Pero cuando estuve en coma, repito, era mi mente la que viajaba de un lugar a otro para conversar sobre la experiencia de vivir. Si esta distracción tiene algún sentido es para que jamás volvamos a acudir a un aparato para contar historias porque hasta la propia mente también será objeto de valor para los que viajen al más allá en busca de respuestas que no tienen forma, pero sí argumentos para comprender que alguna vez fuimos experiencia.