Hatuey no caería en lazo (¿)

A decir del amigo general Radames Zorrilla Ozuna, le había sugerido a Hatuey De Camps, la figura más emblemática del PRD después de la partida del doctor Peña Gómez, no abandonar la organización política y llegar a un entendimiento con el entonces aspirante a la reelección presidencial y archi rival por dichas pretensiones, Hipólito Mejia, porque él quería que el mismo fuera presidente.

Resulta que Víctor De Camps, hermano del abanderado de la lucha de la UASD por el medio millón y zorro presidente del partido del jacho, y nosotros, tenemos una versión diferente sobre la real e inflexible posición del líder político con respecto al tema y la coyuntura referida. Zorrilla expresa que lo que lleva a Hatuey a encomendarle a su asistente Domingo Rojas (Minguito) que lo llamara y le dijera: “general, posición anterior”, fueron unas declaraciones de Guido Gómez Mazara en la televisión sobre las simpatías y posicionamiento de los dirigentes del partido blanco en el momento, que a De Camps no le gustaron. Sobre esto último, y sin más detalle al hacerle la referencia, el hoy figura del PRM y titular del INDOTEL, solo dijo: “el general esta desubicado, hablamos personal ”….

Por nuestra parte, y es otra cara de la moneda, es verdad histórica que en visita al entonces jefe del Ejercito Nacional , y en un saloncito privado contiguo al despacho del titular, que entonces estaba en la sede del Ministerio de Defensa, frente a la Plaza de la Bandera, el anfitrión – y a modo de mensaje al líder , conociendo la entrañable amistad que nos unía – nos planteó:” Hatuey debe hacer un esfuerzo y apoyar esta vez a Hipólito, con el compromiso de respaldarlo a él en el siguiente proceso , porque yo quiero que el también llegue a la presidencia y sin la unidad de ambos se va a poder el poder ”….

En lo último, tenía razón, porque el intento fallido de Mejia, que luego admitió que fue un error, llevó al PRD a la división y salida del gobierno y a que Hatuey, igual que penosamente paso con Peña, no fuera presidente. Mi respuesta:” General, Hatuey no tiene problemas con Hipólito, pero es inflexible con lo de la reelección y no va a ser eso, escríbalo, además de que ya le fallo una primera vez y nada garantiza que no se repita en una segunda ”….A mi expresión ,el hombre se llevó las manos en la cabeza y exclamó: ”Ya yo sé que hasta aquí llego mi carrera militar!”.