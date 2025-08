¡Samaná no está lista!

En el marco del Primer Foro de Desarrollo Provincial a celebrarse en agosto 2025, la sociedad Samané se hace eco de los retos y oportunidades de su territorio. Una sociedad empoderada se enfoca en su propio bienestar y en el desarrollo sostenible. Un tema que lleva a reflexión es el despegue, sin precedentes, de la industria de cruceros en un territorio con grandes vulnerabilidades.

Desde hace más de tres décadas, Samaná recibe cruceros de forma esporádica y tímida. Sin un puerto, pero con un muelle pintoresco, la llegada de cruceristas no es una novedad para los samanenses en Santa Bárbara.

Lo que sí es una novedad es que el actual gobierno ha anunciado la operación en el 2026 de dos puertos, uno para tenders en el municipio cabecera que mejorará la operación de estos grandes buques cargados de visitantes, y otro en Arroyo Barril que consiste en la adecuación del antiguo puerto de carga.

Ambas noticias han sido recibidas con entusiasmo por la población a nivel provincial, sin entender que existen muchos cabos sueltos aún por atar en este nuevo plan que entraría en operación en escasamente un año, o sea, en el 2026.

Por un lado, el destino no se está preparando para un volumen de llegada de visitantes que puede superar el 10% de toda la población provincial, que, según el censo del 2022, sobrepasa los 114,000 habitantes; esto, claro, considerando que un solo crucero moderno puede hospedar hasta más de 5,000 pasajeros, y que se recibirán varios navíos que atracarán simultáneamente en ambos puertos. Los números pueden ser apabullantes pues esta visitación seria en un solo dia!.

Samaná no está preparada con una oferta de calidad, habilitada, pero sí potencialmente atractiva. Sin embargo, no se han realizado los estudios de capacidad de carga que ameritan los principales puntos de visitación que se encuentran, en su mayoría, en áreas protegidas. Esos puntos (Frontón, Rincón, Los Haitises, el Limón, Las Garitas, Playa el Valle, el Santuario de Mamíferos Marinos, lugares que sin cruceristas ya tienen problemas de presión con el turismo tradicional…) no tienen servicios de baños adecuados; tampoco sistemas de seguridad, señalización, guianza adecuada, manejo de residuos sólidos ni de aguas residuales, entre otros. Esto podría dar al traste con esta apuesta del gobierno actual, dado que, si el producto no es de calidad, los cruceristas no alcanzarán sus expectativas y simplemente dejarán de venir, como ya ha sucedido en un pasado no muy lejano en nuestra propia provincia y en otros puntos del país, dejando a su paso atractivos turísticos degradados.

Es urgente hacer planes de sensibilización comunitaria para que los distintos actores vinculados a los servicios turísticos trabajen con profesionalidad, honradez y con altos estándares de excelencia. Así, podremos ir garantizando la continuidad futura de este negocio que para pocos es lucrativo, pero que para la mayoría podría convertirse en un auténtico dolor de cabeza, como acontece en la actualidad en varias ciudades a nivel global.

No se están tomando las previsiones para el abastecimiento de agua cuyo consumo aumentará considerablemente; tampoco el transporte por carretera, la seguridad vial por la cantidad de autobuses que esto supondrá (ej. 8,000 cruceristas requieren 150 autobuses de 54 pasajeros para ir de excursión en tierra, esto siendo conservadores en cuanto al número de cruceristas).

Se sabe, por otro lado, que los cruceristas gastan en excursiones y artesanías (pues los souvenirs chinos los encuentran de todo tipo en los enormes mercados que la empresa de cruceros realiza a bordo cada noche). En este aspecto, hay mucho trabajo por hacer para el fomento de la artesanía local. Existe la iniciativa del alcalde de Arroyo Baril de construir una plaza artesanal al pie del puerto (y fuera de las instalaciones, dado que las tiendas dentro del parque portuario son exclusivas de las empresas operadoras), que ha caído en oídos sordos del gobierno, siendo una de las iniciativas más inteligentes y propositivas que se haya hecho en esta provincia, dado que permitiría al crucerista acceder directamente a productos locales, con identidad y que beneficiarían directamente a la comunidad anfitriona.

Si no logramos adecuar el destino y mejorar la oferta, la visita de cruceros no se consolidará, como ya hemos visto en el pasado. La oferta y la seguridad son temas vitales; educar a la gente es fundamental y prepararnos para una visitación masiva y puntual, porque estas operaciones algo dejarán en la economía local, como dijo algún político sin visión.

Solo si hacemos algo ahora, solo así podría decirse que valdrá de algo sacrificar el santuario de las ballenas de nuestra hermosa bahía, pues estos grandes barcos pasarán en la misma ruta y en el mismo tiempo que nuestras queridas ballenas jorobadas, impactando posiblemente la excursión que nos ha posicionado en el mapa turístico global para avistar a estos maravillosos gigantes del mar. El momento es ya, ¡estamos a escasos 18 meses!

Un llamado urgente a los que impulsaron esta iniciativa, pues poner el huevo es fácil, cacarearlo también... El tema es mantener a la gallina viva para que siga poniendo.

La autora es Especialista en Turismo Sostenible y Gestión de Destinos Turísticos y Miembro del Foro Ambiental de Samaná