Redes sociales y populismo político

Todos los teóricos que en los últimos años han analizado el auge del populismo coinciden en señalar la importancia de las redes en el auge de la política actual. Es inevitable que así sea. La política tiene un componente imprescindible y fundamental de comunicación; estamos todo el día compartiendo ideas, propuestas debatiendo a través de los medios y tratando de que las tareas que se llevan a cabo en el gobierno o la oposición sean conocidas y valoradas por los ciudadanos. Pura comunicación. En consecuencia, una revolución de la magnitud de la que han supuesto las redes sociales necesariamente debía tener su impacto en la política.

Hay quienes considera que ese impacto social es muy similar al que provocó la aparición de la imprenta a mediados del siglo XV. Por aquel entonces no existían las democracias, pero si existía la religión, y la difusión del protestantismo no hubiese coexistido sin la producción de libros, si por el contrario fuese limitada a los escritorios de los monasterios.

Con el uso de la imprenta Lutero pudo imprimir y difundir decenas de miles de copias de sus escritos y de su traducción de la Biblia, que sirvieron para extender su doctrina en Europa.

Cuando atendemos a la relación entre las redes sociales, y la política, se destaca la profunda evolución observada en poco tiempo. Las redes han pasado de considerarse en sus primeros momentos como un agente de democratización y participación social a ser señaladas hoy, como un problema para la calidad del debate público.

Durante la primavera árabe, las redes fueron alabadas como un mecanismo innovador y efectivo para promover la democracia. Aquellas revueltas contra regímenes autoritarios o abiertamente dictatoriales surgieron al calor de las redes, que podían movilizar a la población, sortear la censura, convocar manifestaciones de protesta, difundir los hechos a nivel internacional y contribuir, en definitiva, a que se desplomaran unos cuantos gobernantes poco deseables. Eran un nuevo medio de comunicación y una herramienta política accesible a cualquier ciudadano, sin filtros, sin controles, con libertad absoluta. Venían a transformar la sociedad y ciertamente lo hicieron.

También en la famosa campaña del yes we can, de Obama se percibieron cómo una herramienta muy positiva. Pocos años después, tras el escándalo de Cambridge Analytica, esa valoración fue cambiando, al punto de llegar al descrédito con el asalto al congreso de los estados unidos.

Hoy existe la preocupación global de regular democráticamente el uso de este tipo de plataformas digitales, esto porque se ha permitido el uso de ellas como un espacio para radicarse los delincuentes cibernéticos, el acoso económico e incluso las amenazas para el chantaje y el enriquecimiento pecuniario.

¿Cuál es el rol de las Redes Sociales en la política? Pues pienso, que mentir, distorsionar la información veraz, especular, dañar reputaciones, de igual forma no distingue a la profesión del periodismo.

El periodismo es una profesión noble, que detrás del lápiz y el papel, se esconde la búsqueda de la verdad, o la que más se asemeja a ella, es el compromiso de la palabra hablada, escrita, a la que se precede, te permite distinguir los hechos de los relatos, los cambios de opinión, la realidad de la impostura y la crítica de la sociedad.

Lo más importante, es saber administrar el silencio, pero siempre con una respuesta.

En tal sentido, haciendo honor a lo antes expresado, concluyo con un fragmento del discurso de John F. Kennedy ante la Asociación de Editores de Periódicos de Estados Unidos el 27 de abril de 1961, en donde manifestó lo siguiente;

¨Ningún presidente debería temer el escrutinio público de su programa. Porque de ese escrutinio surge la comprensión, y de esa comprensión surge el apoyo o la oposición, y ambos son necesarios¨.