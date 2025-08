El caso del joven Jean Andrés Pumarol, quien presuntamente sufre de y atentó de forma violenta contra la vida de cinco personas, incluyendo a su propio padre, ha puesto una vez más sobre la mesa el tema de la salud mental. ¿Qué más debe pasar? Un asunto delicado que ha sido utilizado como bandera por muchos funcionarios, pero cuyo interés profesado no se ha traducido en medidas trascendentales para su cuidado y tratamiento.

Este comentario no se trata de criticar a los políticos, porque, incluso si mi percepción es correcta o errada, son ellos quienes tienen el poder de tomar decisiones y de impulsar los cambios positivos. Esta es una situación de doble vía: la sociedad también es responsable.

Somos los primeros en estigmatizar las enfermedades mentales. Rechazamos a quienes padecen condiciones psicológicas o psiquiátricas. Las aseguradoras no cubren todos los tratamientos. Ir donde un especialista de la conducta sigue siendo, para muchos, motivo de vergüenza o fracaso. Y no puede ser así, tenemos que pensar diferente. Hay muchísima gente que sufre en silencio porque ni el Estado ni su entorno le han dado las herramientas para cuidarse.

Entiendo que hay mucho por hacer en esta materia, pero no puede ser que en un país como República Dominicana, donde todos los días y en todos lados, sin importar sexo, estatus social o económico, hay ejemplos de enajenación mental, no exista ni un solo centro hospitalario debidamente habilitado para atender estos casos. No hay políticas públicas robustas para su prevención, ni buenos planes de cobertura en las aseguradoras, ni acceso digno a la medicación.

¿Qué más debe pasar para que se den cuenta de la emergencia de salud mental que sufrimos desde hace años? Una situación que, además, se ha agudizado con los efectos post pandémicos y los retos cotidianos que enfrentamos como sociedad. De nuevo, ¿qué más?.